Real Madrid vs. América se enfrentan HOY, martes 26 de julio, en un amistoso internacional. Conoce todos los detalles del partido.

Real Madrid vs. América EN VIVO por un amistoso: canales de TV y ver online

Real Madrid vs. América se enfrentan este martes 26 de julio en un amistoso internacional en el Oracle Park de San Francisco. Conoce cómo y cuándo ver el partido en directo desde tu país.

América viene de caer 2-0 ante los Xolos de Tijuana por la cuarta jornada del Apertura 2022 de la Liga MX. Durante su gira de amistosos, cayó en su primer partido ante Chelsea por 2 a 1 y luego fue superado a manos del Manchester City por la misma diferencia.

Real Madrid, por su parte, continúa poniéndose a punto de cara al comienzo de La Liga de España, la cual comenzará luego de que el equipo Merengue juegue la Supercopa de Europa ante Frankfurt. Los dirigidos por Carlo Ancelotti buscarán recuperarse de la reciente derrota por 1 a 0 ante Barcelona en su primer amistoso de preparación.

+Posibles alineaciones de Real Madrid vs. América:

Real Madrid: Courtois, Vázquez, Militao, Rüdiger, Alaba, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Rodrigo, Hazard y Vinicius.

DT: Carlo Ancelotti

América: Ochoa; Layún, Cáceres, Araujo, Fuentes, Sánchez, Aquino, Dos Santos, Fidalgo, Damm y Román Martínez.

DT: Fernando Ortiz

Día y horario: ¿Cuándo será el partido de Real Madrid vs. América?

El amistoso Real Madrid vs. América se llevará a cabo HOY, martes 26 de julio, en el Oracle Park de San Francisco, California, Estados Unidos.

Horario y canal de TV:

México: 21:30 horas

Colombia: 21:30 horas

Ecuador: 21:30 horas

Panamá: 21:30 horas

Perú: 21:30 horas

Estados Unidos: 22:30 ET

Bolivia: 22:30 horas

Chile: 22:30 horas

Paraguay: 22:30 horas

Venezuela: 22:30 horas

Argentina: 23:30 horas

Brasil: 23:30 horas

Uruguay: 23:30 horas

España: 04:30 horas (miércoles 27 de julio)

Transmisión: ¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. América?

ViX: México

TUDN: México, Centroamérica y Estados Unidos

Blue To Go: México y Centroamérica

Fox Sports 2, Fox Deportes y Univisión: Estados Unidos

DirecTV Sports y DirecTV Go: Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay)

ESPN 4 y Star+: Brasil

La 1 TVE, RTVE Play y Esport3: España