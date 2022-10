Nos aproximamos al desarrollo de una rivalidad que trasciende al mundo como es el Clásico de España, en este caso Real Madrid jugará contra Barcelona el día domingo 16 de octubre desde el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro que forma parte de la novena jornada por La Liga de España contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de DirecTV Sports hacia Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay).

Iniciamos con el dueño de casa, donde los "Merengues" son los únicos invictos de España entre las dos competiciones teniendo siete victorias con una igualdad en el plano local, siendo el 1-0 ante Getafe lo más reciente. Con el uruguayo Federico Valverde en sus filas y tras empatar sin goles ante Shakhtar Donetsk en el pasaje a octavos de Champions conseguido, los liderados por el italiano Carlo Ancelotti suman 22 unidades.

Pasamos hacia la realidad visitante, con un "Barça" que poseen las mismas estadísticas que su oponente de turno en el ámbito doméstico, solo que son siete triunfos actualmente en fila resaltando el 1-0 ante Celta de Vigo. Aunque por Liga de Campeones todo se complica ante la igualdad 3-3 con Inter y el hecho de que están a un paso de una nueva eliminación por fase de grupos, de todos modos los comandados por Xavi Hernández tratarán de revertir todo en un octubre intenso.

Repasamos los números de la rivalidad, donde en todas las competiciones totalizan 248 cruces, con 100 victorias para Real Madrid, 96 para Barcelona y apenas 52 empates. Precisando en lo que refiere a La Liga, la "Casa Blanca" se impuso 76 veces contra 73 de los "Culés" en 184 juegos entre sí, completando 35 igualdades.

Hablando del campeonato liguero, Barcelona fue el más reciente vencedor con el 4-0 logrado el presente año a domicilio con doblete de Pierre-Emerick Aubameyang, Ronald Araújo y Ferrán Torres. Real Madrid triunfó oficialmente por última vez el 24 de octubre del 2021, cuando se impuso 2-1 en Camp Nou por tantos de David Alaba, Lucas Vázquez y el descuento de Sergio Agüero. Los "Merengues" no vencen a su rival de turno en Bernabéu desde el 10 de abril del 2021, en otro 2-1 gracias a las anotaciones de Karim Benzema, Toni Kroos y Óscar Mingueza achicando el marcador.

¿Cuándo y dónde ver Real Madrid vs. Barcelona por La Liga de España?

El Clásico de España, Real Madrid vs. Barcelona, tendrá su disputa el domingo 16 de octubre desde el Santiago Bernabéu, por la jornada 9 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 11:15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Bolivia: 10:15 horas sin TV confirmada

Brasil: 11:15 horas por Star+

Chile: 11:15 horas porDirecTV Sports y DirecTV GO

Colombia: 09:15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Ecuador: 09:15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

España: 16:45 horas por DAZN LaLiga (M53 O110), DAZN, M+ LaLiga UHD (M440 O111) y LaLiga TV Bar

Estados Unidos: 07:15 horas PT y 10:15 horas ET por ESPN+

México: 09:15 horas por SKY Sports

Paraguay: 11:15 horas sin TV confirmada

Perú: 09:15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Uruguay: 11:15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Venezuela: 10:15 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO