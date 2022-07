Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO por un Amistoso: Fecha, horario y TV

Varios encuentros más que interesantes se llevan a cabo en la presente pretemporada de cuadros del viejo continente, donde Real Madrid chocará ante Barcelona dentro de un Amistoso. El mismo se disputará el sábado 23 de julio desde el Allegiant Stadium, con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de DirecTV Sports hacia Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay).

Iniciamos el recorrido con los "Merengues", equipo que hasta el momento sumó como caras nuevas al alemán Antonio Rüdiger y el francés Aurélien Tchouaméni, con las idas de Luka Jovic y Gareth Bale. Los liderados por el italiano Carlo Ancelotti llevará a cabo el primero de los tres amistosos de pretemporada, los cuales completará ante América y Juventus.

Pasamos a la situación de los "Culés", cuadro que es animador del mercado por las incorporaciones de Andreas Christensen, Franck Kessié, Raphinha y Robert Lewandowski, sabiendo que Dani Alves, Philippe Coutinho, Ferran Jutglà y Rey Manaj se marcharon. Quienes tienen a Xavi Hernández como entrenador vienen de golear 6-0 a Inter Miami, resaltando que sumarán partidos ante Juventus, New York Red Bulls y Pumas UNAM.

Cuando se cruzaron por el amistoso más reciente entre sí, es decir el 29 de julio del 2017, Barcelona se impuso 3-2 con goles de Lionel Messi, Ivan Rakitic, Gerard Piqué, mas el descuento con igualdad transitoria de Mateo Kovacic y Marco Asensio. Real Madrid triunfó por última vez, en este caso de forma oficial, el 12 de enero del presente año en otro 3-2 por la Supercopa gracias a los tantos de Vinicius Jr, Karim Benzema, Federico Valverde, mas los empates parciales de Luuk De Jong y Ansu Fati.

Real Madrid vs. Barcelona: Fecha y horario del partido por un Amistoso

Real Madrid vs. Barcelonase llevará a cabo este sábado 23 de julio, en el Allegiant Stadium de Las Vegas al cabo de un Amistoso Internacional.

Horario por país de la carrera

España: 05:00 horas (domingo)

Argentina: 00:00 horas (domingo)

Brasil: 00:00 horas (domingo)

Uruguay: 00:00 horas (domingo)

Chile: 23:00 horas

Paraguay: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Bolivia: 23:00 horas

Puerto Rico: 23:00 horas

República Dominicana: 23:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Perú: 22:00 horas

Panamá: 22:00 horas

México: 22:00 horas

Honduras: 21:00 horas

El Salvador: 21:00 horas

Guatemala: 21:00 horas

Estados Unidos: 20:00 horas PT / 23:00 horas ET

Real Madrid vs. Barcelona: ¿qué canal transmite el partido?

DirecTV Sports y DirecTV GO: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela

ESPN y Star+: Brasil

FOX Sports 2: Estados Unidos

SKY Sports y Blue to Go: México y Centroamérica

La 1 TVE, RTVE Play y TV3 (Catalunya): España