Nos situamos en otro de los choques que se destacan y mucho dentro del campeonato, en este caso con Celta de Vigo midiéndose ante Real Madrid en la segunda jornada por La Liga de España. El partido tendrá lugar este sábado 20 de agosto desde el Estadio Balaídos, además de tener la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de DirecTV Sports y DirecTV GO hacia Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay).

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Celta de Vigo y Real Madrid

Iniciamos con el equipo local, en este caso con unos "Célticos" que vienen de empatar 2-2 contra Espanyol en la cita inaugural con goles de Gonçalo Paciência e Iago Aspas. Sabiendo que cuentan con los argentinos Agustín Marchesín, Augusto Solari, Franco Cervi y el peruano Renato Tapia, los liderados por el albiceleste Eduardo Coudet querrán sumar por primera vez de a tres.

Pasamos hacia la parte visitante, con un cuadro "Merengue" que luego de superar al Frankfurt en la Supercopa Europea, triunfaron ante Almería por 2-1 gracias a los tantos de Lucas Vázquez y David Alaba. Con la novedad de la ida inesperada de Casemiro, pilar fundamental en el mediocampo, mas la presencia del uruguayo Federico Valverde, los comandados por el italiano Carlo Ancelotti quieren seguir a paso firme.

Cuando se midieron en el presente año, Real Madrid se impuso 2-1 a domicilio con doblete de Karim Benzema y la igualdad parcial de Nolito. Celta no triunfa, tanto oficialmente como en Balaídos ante su rival de turno, desde el 11 de mayo del 2014, en el 2-0 gestado con anotaciones de Charles, por duplicado.

+El último duelo entre Celta y el Real

+Celta de Vigo vs. Real Madrid: ¿Cuándo, cómo y dónde ver EN VIVO el partido por La Liga?

El partido Celta de Vigo vs. Real Madrid se llevará a cabo este sábado 20 de agosto, en el Estadio Balaídos, por la jornada 2 de La Liga de España.

Horario y TV por país:

Argentina: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 17:00 horas por ESPN y Star+

Chile: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 17:00 horas - Sin TV confirmada

Uruguay: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 16:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por DAZN LaLiga (M53), DAZN y LaLiga TV Bar