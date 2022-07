Real Madrid vs. Juventus EN VIVO por un Amistoso: Día, hora y canales de TV

Siguen llevándose a cabo los distintos partidos de pretemporada por parte de los cuadros europeos, en este caso con el Real Madrid chocando contra Juventus en un Amistoso. El mencionado será este sábado 30 de julio desde el Estadio Rose Bowl, con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de DirecTV Sports y DirecTV Go hacia Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay).

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Real Madrid y Juventus

Comenzamos con la realidad del "Merengue", cuadro que va a estar afrontando el tercer y último partido amistoso antes de poner en marcha una temporada donde intentará pelear todo lo que haya en el camino. La realidad es que los comandados por el italiano Carlo Ancelotti vienen de empatar 2-2 ante América, sabiendo que luego se enfrentarán ante Frankfurt en la Supercopa Europea.

Pasamos a la parte de la "Vecchia Signora", un equipo que también llevó a cabo dos juegos de preparación, pero que todavía tendrá uno más ante el Atlético Madrid el domingo 7 de agosto. Con el argentino Ángel DI María como posible integrante del primer equipo, los dirigidos por Massimiliano Allegri van a debutar el lunes 18 ante Sassuolo por Serie A.

Ambos se enfrentaron en un amistoso el 4 de agosto del 2018, en el triunfo 3-1 que Real Madrid logró con doblete de Marco Asensio y Gareth Bale, que dieron vuelta la apertura previa de Dani Carjaval en propia puerta.

+El último amistoso entre Real Madrid y Juventus

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Juventus por un amistoso?

El amistoso Real Madrid vs. Juventus se llevará a cabo este sábado 30 de julio, en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Horario por país

Estados Unidos: 19:00 horas PT y 22:00 horas ET

México: 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Panamá: 21:00 horas

Perú: 21:00 horas

Bolivia: 22:00 horas

Chile: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Argentina: 23:00 horas

Brasil: 23:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

España: 04:00 horas (domingo 31 de julio)

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Juventus por un amistoso?

Descubre qué canales de TV o plataformas de streaming transmitirán EN VIVO y ONLINE el juego en diferentes países o regiones.

Canal de TV por país o región

Blue To Go y SKY Sports: México y Centroamérica

Fox Sports 2, Fox Deportes y Univisión: Estados Unidos

DirecTV Sports y DirecTV Go: Sudamérica (excepto Bolivia, Brasil y Paraguay)

Star+: Brasil

La 1 TVE, RTVE Play y Esport3: España