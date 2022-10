Sabiendo de las realidades adversas que poseen, se viene un duelo a resaltar como es el que Real Madrid efectuará contra Osasuna en la séptima jornada por La Liga de España. El juego será este domingo 2 de octubre, desde el Estadio Santiago Bernabéu además de que se podrá mirar EN VIVO y EN DIRECTO hacia Sudamérica (salvo Brasil, Bolivia y Paraguay) vía DirecTV Sports.

Dentro de la parte local, los "Merengues" son junto a los "Culés" los únicos invictos que posee el campeonato, pero con el dato de que la "Casa Blanca" ganó todos los partidos incluidos los del plano internacional, resaltando el 2-1 ante Atlético Madrid de la pasada cita. Con el uruguayo Federico Valverde, además de que el miércoles se medirán ante Shakhtar Donetsk por Champions League, los comandados por el italiano Carlo Ancelotti lideran el campeonato con 18 unidades.

Pasamos hacia la realidad visitante, con unos "Rojillos" que empezaron de buena forma el certamen a pesar de que su más reciente resultado fue una derrota 2-0 contra Getafe, ya que son cuatro triunfos con dos caídas acumulados. El argentino Ezequiel Ávila y el ecuatoriano Kike Saverio integran el plantel que dirige Jagoba Arrasate y que se halla sexto totalizando 12 puntos, a seis de su rival de turno.

Cuando chocaron en el presente año, Real Madrid se impuso 3-1 a domicilio con goles de David Alaba, Marco Asensio, Lucas Vázquez y el empate parcial de Ante Budimir. Osasuna triunfó por última vez el 30 de enero del 2011, cuando lo hizo 1-0 de local ante la anotación de Camuñas. Pero los "Rojillos" no ganan en suelo madrileño desde el 11 de abril del 2004, en un 3-0 por tantos de Valdo, Pablo García y Mohammed El-Yaagoubi.

Real Madrid vs. Osasuna: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Real Madrid vs. Osasuna se llevará a cabo este domingo 2 de octubre, con sede en el Estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 7 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16:00 horas por Star+

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Bolivia: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 13:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por DAZN LaLiga (M53), DAZN y LaLiga TV Bar