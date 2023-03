República Checa vs. Polonia EN VIVO - Eliminatorias para la Eurocopa 2024: Dónde verlo, árbitro, alineaciones y minuto a minuto

Partido a resaltar entre dos países candidatos a quedarse con el Grupo E que posee las Eliminatorias para la Eurocopa 2024, en el cual República Checa va a medirse contra Polonia en la jornada 1. Este juego será HOY, viernes 24 de marzo, desde el Eden Arena, además de tener al griego Anastasios Sidiropoulos en el arbitraje de un duelo que contará con transmisión EN VIVO para Sudamérica vía Star+ y en Estados Unidos por FuboTV.

Comenzando por el lado local, el "Nároďák" viene de no participar en la reciente Copa del Mundo, por lo que afrontó amistosos contra Islas Feroe, al cual goleó 5-0, para luego caer 2-1 ante Turquía. Pero del otro lado, los "Biało-czerwoni" fueron eliminados en los octavos de final de Qatar 2022 al ser derrotados por 3-1 contra Francia, permitiendo el cambio de entrenador para que asuma el portugués Fernando Santos.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de República Checa vs. Polonia por las Eliminatorias para la Eurocopa 2024?

Internet y streaming donde transmitirán el partido

República Checa vs. Polonia se podrá mirar en Sudamérica por la plataforma de Star+. En tanto que UEFA TV lo dará en España, mientras que FuboTV y ViX+ hará lo propio en Estados Unidos.

Horarios y canales de TV

Argentina: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Bolivia: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Brasil: 16:45 horas por ESPN 4

Chile: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Colombia: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Ecuador: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

España: 20:45 horas sin TV, solo ONLINE

Estados Unidos: 12:45 horasPT y 15:45 horas ET sin TV, solo ONLINE

México: 13:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Perú: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Uruguay: 16:45 horas sin TV, solo ONLINE

Venezuela: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Posibles alineaciones de República Checa y Polonia

República Checa

Tomáš Vaclík; Vladimír Coufal, Ondřej Kúdela, David Zima, Václav Jemelka; Lukáš Kalvach, Tomáš Souček; Václav Černý, Antonín Barák, Adam Vlkanova; Patrik Schick. DT: Jaroslav Šilhavý.

Países Bajos

Wojciech Szczęsny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński; Grzegorz Krychowiak; Jakub Kamiński, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski; Robert Lewandowski. DT: Fernando Santos.

MINUTO a MINUTO de República Checa vs. Polonia

Así está la tabla de posiciones del Grupo E, previo al partido de "Nároďák" y el "Białe orły"