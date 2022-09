Roger Federer: “Estoy feliz, no triste, lo pasé muy bien con mis amigos”

Este viernes 23 de septiembre, en la Laver Cup, Roger Federer jugó un partido de dobles junto con Rafael Nadal, y contra los estadounidenses, Frances Tiafoe y Jack Sock; con los cuales al final cayeron, pero de esa manera se selló el último partido como profesional del suizo.

Fue una jornada cargada de emotividad por parte del Maestro, quien al final de su partido rompió en llanto al disputar su último encuentro: "ha sido un día maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez. He tenido a mis amigos aquí, mi familia, a compañeros... Estoy muy contento de haber jugado el partido".

Claramente tras el largo parón que tuvo en su carrera deportiva en el último tiempo, a su Majestad, el juegos cada vez que los norteamericanos lo atacaron; sin embargo, por lo ocurrido en la pista londinense señaló que :”hemos conseguido pasar esto de alguna manera".

Y es que se refirió a los inicios, cuando Todo empezó, y reveló que todo lo que consiguió: "nunca hubiera esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis. Ha sido perfecto, lo haría de nuevo. Mi final ha sido como lo deseaba"; ya que se retiró en medio de un juego con sus amigos europeos.

También aprovechó para darle un mensaje a su familia y principalmente a su esposa Mirka, claramente estaba presente en el escenario deportivo y también lloró a la par que su amado: “ella me permitió jugar, no me detuvo hace muchos años. Gracias a mis padres. Gracias a todos, hay tanta gente para agradecer”.

Le dio palabras de agradecimiento a su grupo de tenistas y amigos que lo acompañaron en el partido de dobles junto a su rival de siempre, pero muy cercano a él, Rafael Nadal: “solo estaba feliz de jugar al tenis y pasar tiempo con mis amigos. Lo pasé muy bien. Gracias a todos por alentarme”.

Añadió, además: “no quería sentirme solo. Sentí que era parte de un equipo. Viajar alrededor del mundo con ellos fue genial. Todos fueron increíbles. Jugar todas estas Laver Cup. Quiero sentir esto como una celebración, no como el final”. Larga vida a Roger Federer.