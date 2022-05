Se aproxima un duelo a resaltar dentro del presente certamen, el cual posee a Santos recibiendo al Unión La Calera en la quinta jornada del Grupo C por la Copa Sudamericana. El mismo se efectuará este miércoles 18 de mayo, con el Estadio Urbano Caldeira como sede desde las 21:30 hora brasileña y 20:30 hora chilena, agregado a la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO hacia Chile vía DirecTV Sports+ y DirecTV GO, en tanto que desde Brasil será por Conmebol TV.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Santos y Unión La Calera

+El último partido entre La Calera y Santos

Día y Horario: ¿Cuándo juegan Santos vs. Unión La Calera por la Sudamericana?

El juego entre Santos vs. Unión La Calera se disputará este miércoles 18 de mayo, con sede en el Estadio Urbano Caldeira en la quinta jornada del Grupo C por la Copa Sudamericana.

Horarios y TV por país:

Uruguay: 21:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Brasil: 21:30 horas por CONMEBOL TV (Claro/Sky)

Argentina: 21:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Chile: 20:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Paraguay: 20:30 horas sin TV

Bolivia: 20:30 horas sin TV

Venezuela: 20:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Colombia: 19:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Ecuador: 19:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Perú: 19:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

México: 19:30 horas sin TV

Estados Unidos: 17:30 horas PT / 20:30 horas ET por Fanatiz y beIN Sports