Ambos ganaron el título por una ocasión, por lo que solo uno aumentará su palmarés cuando Sao Paulo choque ante Independiente del Valle en la FINAL por la Copa Sudamericana. El choque será este sábado 1° de octubre desde el Estadio Mario Alberto Kempes con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN 2 y Star+ hacia Sudamérica (excepto Brasil), CONMEBOL TV en Brasil y FuboTV para Estados Unidos.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Sao Paulo e Independiente del Valle

Comenzamos con el cuadro local, donde el "Tricolor" afrontará la segunda cita cúlmine de su historia sabiendo que se impuso en la última de ellas, en 2012, además de que es el cuadro que transitó todo el camino completo de fase de grupos con eliminaciones directas. Quienes tienen a Rogerio Ceni como entrenador dejaron en el camino a Universidad Católica, Ceará y Atlético Goianiense para este encuentro, además de que en el ámbito doméstico marchan duodécimos.

Pasamos hacia la parte visitante, con unos "Matagigantes" que también asumirán la segunda final en su trayectoria por Sudamericana, resaltando que ganaron la única disputada en 2019, aunque el cuadro ecuatoriano disputó solo las instancias de eliminación tras su tercer lugar en los grupos de la Libertadores. Ante ello, los liderados por el argentino Martín Anselmi vienen de superar a Lanús, Deportivo Táchira y Melgar sabiendo que en la Serie A se ubican segundos peleando el torneo.

Primer duelo de la historia entre ambos equipos.

+Todos los goles de Sao Paulo en la Sudamericana

+Independiente del Valle y sus anotaciones en la Sudamericana

Día y Horario: ¿Cuándo se enfrentarán Sao Paulo e Independiente del Valle por la FINAL de la Copa Sudamericana?

El juego entre Sao Paulo vs. Independiente del Valle se disputará este sábado 1° de octubre desde el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Horario por países y canal de TV

Argentina: 17.00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, ESPN 2 y Star+

Bolivia: 16.00 horas por ESPN 2 y Star+

Brasil: 17.00 horas por CONMEBOL TV

Chile: 17.00 horas DirecTV Sports, DirecTV GO, ESPN 2 y Star+

Colombia: 15.00 horas DirecTV Sports, DirecTV GO, ESPN 2 y Star+

Ecuador: 15.00 horas DirecTV Sports, DirecTV GO, ESPN 2 y Star+

España: 22:00 horas por DAZN

México: 15.00 horas sin TV

Paraguay: 16.00 horas por ESPN 2 y Star+

Perú: 15.00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, ESPN 2 y Star+

Uruguay: 17.00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, ESPN 2 y Star+

Venezuela: 18.00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, ESPN 2 y Star+

Estados Unidos: 12.00 horas PT / 15.00 horas ET por FuboTV, Fanatiz y BeIN Sports