Nos aproximamos a lo que será un duelo interesante en el certamen y es el que Sao Paulo estará ejerciendo contra Jorge Wilstermann en la quinta jornada, Grupo D, por la Copa Sudamericana. El mismo se efectuará este jueves 19 de mayo, con el Estadio Morumbí como sede desde las 21:30 hora brasileña y 20:30 hora boliviana, agregado a la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO hacia Bolivia vía Tigo Sports, en tanto que desde Brasil será por Conmebol TV.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Sao Paulo y Jorge Wilstermann

+El último duelo entre Wilstermann y Sao Paulo

Sao Paulo vs. Jorge Wilstermann: ¿Cuándo y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana?

El juego que efectuarán Sao Paulo vs. Jorge Wilstermann, por la quinta jornada del Grupo D por la Copa Sudamericana, se realizará en el Estadio Morumbi este jueves 19 de mayo.

Horario por países y canales de TV

Argentina: 21.30 horas por ESPN 3 y Star+

Bolivia: 20.30 horas por Tigo Sports

Brasil: 21.30 horas por Conmebol TV

Chile: 20.30 horas por Directv GO y Directv Sports +

Colombia: 19.30 horas por Directv GO y Directv Sports +

Ecuador: 19.30 horas por Directv GO y Directv Sports +

México: 19.30 horas sin TV

Paraguay: 20.30 horas por Tigo Sports +

Perú: 19.30 horas por Directv GO y Directv Sports +

Uruguay: 21.30 horas por Directv GO y Directv Sports +

Venezuela: 20.30 horas por Directv GO y Directv Sports +

Estados Unidos: 17.30 horas PT / 20.30 horas ET por Fanatiz y beIN Sports