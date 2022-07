Sebastián Báez vs. Dominic Thiem por el ATP 250 de Bastad: día, hora y canal de TV para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO

Sebastián Báez (34°) se enfrenta a Dominic Thiem (339°), por los cuartos de final del ATP 250 de Bastad, este viernes, 15 de julio, no antes de las 09.00 (horario argentino). Conocé, a continuación, el canal de TV para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO.

El argentino llega a este duelo luego de haber ganado dos grandes compromisos sin ceder sets: vs. Fabio Fognini por 6-3 y 6-4 y contra Alejandro Davidovich Fokina por 6-2 y 6-3. De esta manera, se sigue acercando al Top 30.

En la vereda de enfrente, Thiem volvió al triunfo ATP en este certamen por primera vez desde 12 de mayo del 2021: vs. Marton Fucsovics en el Masters 1000 de Roma. En este torneo, ya venció a Emil Ruusuvuori y a Roberto Bautista Agut. Así, el austríaco, ex número tres del mundo y campeón del US Open 2020, va recuperando las buenas sensaciones.

+Bastad: ¿cuándo juegan Báez y Thiem?

Báez y Thiem juegan, por los cuartos de final del ATP 250, este viernes, 15 de julio, no antes de las 09.00 (horario argentino).

+¿Cómo se podrá ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO?

Este partido será transmitido, EN VIVO y EN DIRECTO, por la pantalla de Star+.