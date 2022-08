Sebastián Báez vs. Nick Kyrgios por el Masters 1000 de Montreal: hora y canal de TV para ver HOY el partido EN VIVO y EN DIRECTO

Sebastián Báez (32°) se enfrenta a Nick Kyrgios (37°), por la primera ronda del Masters 1000 de Montreal, HOY, martes 9 de agosto, no antes de las 15.40 (horario argentino). Conocé, en esta nota, qué canal de TV transmitirá el partido.

Este partido será televisado, EN VIVO y EN DIRECTO, en exclusiva por las pantallas de ESPN y Star+, para Latinoamérica.

El argentino no llega en un buen momento, ya que acumula cuatro derrotas consecutivas. De esta manera, buscará dar el golpazo ante el reciente finalista de Wimbledon y campeón del ATP 500 de Washington.

Del otro lado, Kyrgios está en un presente inmejorable. Enfocado en el tenis, demuestra toda su jerarquía y ya está metido nuevamente dentro de los 40 mejores del mundo. Aunque cabe destacar que, tras la final en el All England, no subió posiciones debido a que el certamen no repartió puntos.

+Montreal: ¿cuándo juegan Báez y Kyrgios?

+¿Cómo ver este partido EN VIVO?

