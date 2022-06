Serena Williams vs. Harmony Tan EN VIVO por Wimbledon 2022: hora, TV y streaming ONLINE

Serena Williams comenzará una nueva aventura cuando se enfrente con la francesa Harmony Tan este martes 28 de junio, en la Cancha Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, en el marco de la primera ronda del cuadro femenino de Wimbledon 2022. A continuación, conoce a qué hora y cómo ver EN VIVO y ONLINE el encuentro.

La estadounidense arriba después de haber regresado al circuito profesional tras un año de inactividad. En este escenario, se presentó en el dobles del WTA 250 de Eastbourne, donde alcanzó las semifinales junto a la tunecina Ons Jabeur, quien sufrió una lesión y ocasionó que la pareja perdiera por walkover ante la serbia Aleksandra Krunić y la polaca Magda Linette.

- El último partido en singles de Serena Williams

¿Cuándo juegan Serena Williams vs. Harmony Tan por Wimbledon 2022?

El partido Serena Williams vs. Harmony Tan se llevará a cabo este martes 28 de junio, en la Cancha Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, por la primera ronda de Wimbledon 2022.

Horario aproximado por país

Argentina: 12:45 horas

Brasil: 12:45 horas

Uruguay: 12:45 horas

Bolivia: 11:45 horas

Chile: 11:45 horas

Paraguay: 11:45 horas

Venezuela: 11:45 horas

Colombia: 10:45 horas

Ecuador: 10:45 horas

México: 10:45 horas

Panamá: 10:45 horas

Perú: 10:45 horas

Estados Unidos: 08:45 horas PT y 11:45 horas ET

España: 17:45 horas

¿Cómo ver el partido Serena Williams vs. Harmony Tan por Wimbledon 2022?

El compromiso será transmitido para Latinoamérica a través de las señales de ESPN 2 y Star+, mientras que se podrá seguir desde Estados Unidos mediante la pantalla de ESPN.