Por una nueva jornada de la LigaLiga, Sevilla en condición de local recibe al conjunto de Barcelona en un duelo que se disputará este sábado 3 de septiembre. El juego será transmitido a través de la pantalla de STAR+, ESPN, DIRECTV GO, DIRECTV SPORTS, TIGOSPORTS+, SKY SPORTS y ESPN+.

El cotejo se realizará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. La última vez que se midieron fue el pasado 3 de abril en una contienda que terminó 1 a 0 a favor del elenco catalán.

Sevilla no ha cosechado buenos resultados y reconoce que deberá esforzarse para superar a un duro rival. Barcelona, por su lado, le ganó 4 a 0 al Real Valladolid y su objetivo es mantenerse en el sendero de la victoria.

+Sevilla y Barcelona: ¿Cuándo y a qué hora juegan por LaLiga?

El partido se realizará este sábado 3 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Horario y TV por países

Argentina: 16.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Uruguay: 16.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Brasil: 16.00 horas por STAR+ y ESPN

Chile: 15.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Paraguay: 15.00 horas por TIGOSPORTS+

Bolivia: 15.00 horas SIN TV

Venezuela: 15.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Colombia: 14.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Ecuador: 14.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Perú: 14.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

México: 14.00 horas por SKY SPORTS

Estados Unidos: 12.00 horas PT y 15.00 horas ET por ESPN+