Stefanos Tsitsipas vs. Nick Kyrgios EN VIVO por Wimbledon: Fecha, hora y TV del encuentro

Por la calidad que presentan ambos tenistas, se presenta un encuentro muy interesante en el tercer Grand Slam del año. El griego Stefanos Tsitsipas (5) se medirá ante el australiano Nick Kyrgios (40) en la tercera ronda por Wimbledon. Este partido será el día sábado 2 de julio, con sede en la Cancha 1 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, además de que tendrá transmisión EN VIVO y ONLINE para Latinoamérica de ESPN 2 y Star+.

Iniciamos con la realidad del griego, quien va a buscar por segunda vez integrar la cuarta instancia del torneo inglés, algo que hizo en 2018, pero siempre rescatando que la final de Roland Garros 2021 fue lo mejor conseguido a nivel competiciones grandes. El camino de parte del hombre de 23 años inició con la victoria sobre Alexander Ritschard y siguió con el australiano Jordan Thompson, a quien batió 6-2, 6-3 y 7-5 en 124 minutos de juego.

Pasamos a la parte del australiano, tan polémico como atractivo a nivel jugabilidad tenística, que intenta igualar los cuartos de final de Wimbledon 2014 y Australian Open 2015 siendo los mejores resultados de su carrera. Quien posee 27 años de vida comenzó superando a Paul Jubb y después al serbio Filip Krajinović, en el 6-2, 6-3 y 6-1 gestado en una hora y 25 minutos de partido.

Cuatro veces se cruzaron entre sí, con tres triunfos por parte de Kyrgios, quien ganó el más reciente entre sí afrontado en la segunda ronda del ATP de Halle 2022, en el 5-7, 6-2 y 6-4 gestado en 125 minutos de partido. Tsitsipas solamente ganó en la Laver Cup, en el 6-3 y 6-4 ejercido en una hora y 26 minutos de juego.

+El último duelo entre Tsitsipas y Kyrgios

Stefanos Tsitsipas vs. Nick Kyrgios: ¿cuándo y a qué hora juegan por Wimbledon?

El partidoStefanos Tsitsipas vs. Nick Kyrgios se llevará a cabo este sábado 2 de julio, por la tercera ronda de Wimbledon. El duelo se desarrollará en la Cancha 1 del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Horario estimado por país

Argentina: 12:15 horas

Bolivia: 11:15 horas

Brasil: 12:15 horas

Chile: 11:15 horas

Colombia: 10:15 horas

Ecuador: 10:15 horas

España: 17:15 horas

Estados Unidos: 08:15 horas PT y 11:15 horas ET

México: 10:15 horas

Paraguay: 11:15 horas

Perú: 10:15 horas

Uruguay: 12:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

ACLARACIÓN: el horario puede ir modificándose ya que de forma previa habrán dos encuentros. Primero el duelo entre el australiano Alex de Minaur y el británico Liam Broady, seguido de la polaca Iga Świątek frente a la francesa Alizé Cornet.

Tsitsipas vs. Kyrgios: ¿cómo ver el partido por Wimbledon?

El compromiso se podrá observar desde Latinoamérica EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN 2 y Star+. Mientras que en España lo darán M+ #Vamos (8 y 50), M+ #Vamos Bar (144), Movistar+ Lite y M+ Deportes 1 (60).