Suecia vs. Bélgica EN VIVO - Eliminatorias para la Eurocopa 2024: Alineaciones, dónde verlo, minuto a minuto y árbitro

Pasamos por otro de los juegos a tener en cuenta, donde Suecia medirá fuerzas ante Bélgica dentro de la primera jornada del Grupo F en las Eliminatorias para la Eurocopa 2024 pautado para HOY, viernes 24 de marzo. El mismo se disputará desde el Friends Arena de Estocolmo además de tener el arbitraje de Orel Grinfeeld (Israel), sumado a la transmisión EN VIVO para Sudamérica de Star+ y en Estados Unidos vía FuboTV.

Pasando por la situación local, "Tre Kronor" viene de no participar en el Mundial y es por ello que buscará remendar su imagen, resaltando que viene de una doble victoria en amistosos de noviembre contra México (2-1) y Argelia (2-0). Pero los "Diablos Rojos" sí disputaron la cita en Qatar 2022 aunque con un gran tropiezo al quedar eliminado en primera ronda, sabiendo que luego jugará un amistoso contra Alemania.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Suecia vs. Bélgica por las Eliminatorias para la Eurocopa 2024?

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Suecia vs. Bélgica contará con la transmisión de Star+ para Sudamérica. Además de que FuboTV lo emitirá en Estados Unidos y UEFA TV hacia España.

Horarios y canales de TV

Argentina: 16:45 horas por ESPN

Bolivia: 15:45 horas por ESPN

Brasil: 16:45 horas por ESPN

Chile: 16:45 horas por ESPN

Colombia: 14:45 horas por ESPN

Ecuador: 14:45 horas por ESPN

España: 20:45 horas por ESPN

Estados Unidos: 12:45 horasPT y 15:45 horas ET por Fox Sports 1 y Fox Sports App

México: 13:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 16:45 horas por ESPN

Perú: 14:45 horas por ESPN

Uruguay: 16:45 horas por ESPN

Venezuela: 15:45 horas por ESPN

Posibles alineaciones de Suecia y Bélgica

Suecia

Robin Olsen; Ludwig Augustinsson, Víctor Lindelöf, Isak Hien, Emil Holm; Emil Forsberg, Jesper Karlström, Kristoffer Olsson, Viktor Claesson; Dejan Kulusevski, Alexander Isak. DT: Janne Andersson.

Bélgica

Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Jan Vertoghen, Wout Faes, Timothy Castagne; Romeo Lavia, Amadou Onana, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco. DT: Domenico Tedesco.

Mira el MINUTO a MINUTO de Suecia vs. Bélgica

Así está la tabla de posiciones del Grupo F, previo al partido de "Tre Kronor" y "De rode duivels"