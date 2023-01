El Super Bowl LVII esta cada vez más cerca y en esta ocasión encontrarás toda la información que necesitas para no perderte uno de los eventos deportivos del año.

No deben quedar ningún tipo de dudas de que el Superbowl es uno de los eventos deportivos más importantes de cada año. De esta manera, este 2023 seguramente no será la excepción y ahora podrás tener toda la información que necesitas para no perderte ni un solo segundo del gran show que se dará en los Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde es el Super Bowl LVII?

En este contexto, debe decirse que el gran Super Bowl del 2023 se estará jugando el domingo 12 de febrero en lo que será el enorme State Farm Stadium de los Arizona Cardinals. A su vez, los equipos protagonistas serán los Kansas City Chiefs de Parick Mahomes ante Philadelphia Eagles quienes irán en búsqueda del segund título de toda su historia.

Por otro lado, el importante cotejo en cuestión se podrá sintonizar en los siguientes canales en Latinoamérica:

ESPN

Fox Sports

TUDN

NFL Game Pass (Streaming pago para todo el mundo)

Horario de comienzo del Super Bowl LVII

Estados Unidos: 15:30 PT y 18:30 ET

Argentina: 20:30 hs

Chile: 20:30 hs

Brasil: 20:30 hs

Uruguay: 20:30 hs

Paraguay: 20:30 hs

Bolivia: 19:30 hs

Venezuela: 19:30 hs

Colombia: 18:30 hs

Ecuador: 18:30 hs

Panamá: 18:30 hs

Perú: 18:30 hs

México: 17:30 hs

España: 00:30 hs

¿Qué artistas estarán en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII?

Mientras que el 2022 estuvo representado por la cultura del rap con lo que fueron las apariciones estelares de Eminem, Dr. Dre, Snopp Dogg y Kendrick Lamar, esta nueva edición dará un giro hacia lo que será la música Pop.

En este contexto, el Super Bowl del 2023 contará con el show de nada menos que Rihanna como artista principal la cual podría llegar a estar acompañada de otros grandes músicos como lo son Kanye West y Bono de U2.