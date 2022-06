EN DIRECTO | The Strongest recibe a Ceará este miércoles 29 de junio, por el cruce de ida de los Octavos de la Copa Sudamericana. Conoce hora y canales de TV para ver EN VIVO el partido, y sigue el minuto a minuto.

The Strongest vs. Ceará EN VIVO por la Copa Sudamericana 2022: Hora, TV, streaming EN DIRECTO y minuto a minuto

EN VIVO | ONLINE | En el Estadio Hernando Siles, The Strongest y Ceará se verán las caras este miércoles 29 de junio, en el marco del duelo de ida de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2022. Entérate, a continuación, hora y canales de TV para ver EN DIRECTO este compromiso, y sigue al instante todo lo sucedido.

+ The Strongest vs. Ceará: Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO por la Sudamericana

+ The Strongest vs. Ceará: ¿Cómo llegan al partido por la Copa Sudamericana?

El Aurinegro llega a este compromiso tras ser eliminado en Fase de Grupos de la Copa Libertadores, donde terminó en la 3° posición del Grupo B, con 6 puntos. En su último cotejo, cayó por 4-1 ante Libertad fuera de casa.

El Vozão, por su parte, viene de finalizar en el 1° lugar del Grupo G de la Sudamericana, con 18 unidades (ganó todos los partidos disputados). En su última presentación, venció por 2-0 a Independiente en condición de visitante.

+ The Strongest vs. Ceará: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Copa Sudamericana?

El partido The Strongest vs. Ceará se llevará a cabo este miércoles 29 de junio, en el Estadio Hernando Siles, por la ida de los Octavos de Final de la Sudamericana 2022.

Horario por país:

Argentina: 19.15 horas

Brasil: 19.15 horas

Uruguay: 19.15 horas

Chile: 18.15 horas

Bolivia: 18.15 horas

Paraguay: 18.15 horas

Venezuela: 18.15 horas

Colombia: 17.15 horas

Ecuador: 17.15 horas

Perú: 17.15 horas

+ The Strongest vs. Ceará: ¿Cómo y dónde ver EN VIVO por la Copa Sudamericana?

El partido The Strongest vs. Ceará será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para todo Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay) por las señales de DirecTV Sports y DirecTV Go. En Bolivia será televisado a través de Star+, ESPN 3 y TigoSports.