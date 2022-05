Como ya es una costumbre desde 2018, la UEFA Nations League volverá a llevarse a cabo con el fin de achicar los márgenes de amistoso que puedan efectuar los equipos del viejo continente, siendo Europa el único que no afronta partidos contra países de otras regiones. Repasaremos cómo se desarrollará la edición 2022-23 de la competición.

Cabe resaltar que el último ganador de este certamen es Francia, que tras ser el puntero de su zona afrontó una Final Four en la cual superó a Bélgica 3-2 en las semifinales. Mientras que en la final se encontraron contra España, a quien batieron 2-1 en el choque afrontado desde el San Siro de Milán.

¿Cómo se juega la UEFA Nations League?

Son 55 selecciones europeas las que participan, las cuales fueron divididas en cuatro ligas de acuerdo con el ranking de selecciones nacionales de la UEFA, el cual se toma en cuenta tras la final de la UEFA Nations League 2020-21. Las Ligas A, B y C estarán formadas por 16 conjuntos, que se dividirán en cuatro grupos de cuatro para la fase liga, mientras que la Liga D estará conformada por 7, con dos zonas de tres y cuatro equipos respectivamente.

Ahora bien, participar en la Liga A implica ser aspirante al trofeo de campeón, el cual se logra si el país de turno vence su propia fase de grupo (son cuatro), para luego ir al "Final Four", triunfar en semifinales y la correspondiente final, las cuales se llevan a cabo a un partido y de forma neutral. Todavía no está confirmado qué premio tendrá el ganador del certamen, ya que después de la competición se vendrán las Eliminatorias para la Euro 2024, cuya disputa será en Alemania.

Mientras que en la Liga B, las cuatro selecciones ganadoras de grupo ascenderán de división, en tanto que las cuatro últimas selecciones descenderán para el próximo torneo. En la Liga C, las cuatro selecciones ganadoras de grupo ascenderán de categoría, sin embargo, las cuatro últimas jugarán dos play-offs para determinar a aquellos dos países que descenderán de división. De la Liga D, solamente subirán de categoría.

UEFA Nations League: Liga que integra cada país

Liga A

Grupo A1: Francia, Dinamarca, Croacia y Austria

Grupo A2: España, Portugal, Suiza y República Checa

Grupo A3: Italia, Alemania, Inglaterra y Hungría

Grupo A4: Bélgica, Holanda, Polonia y Gales

Liga B

Grupo B1: Ucrania, Escocia, República de Irlanda y Armenia

Grupo B2: Islandia, Rusia, Israel y Albania

Grupo B3: Bosnia y Herzegovina, Finlandia, Rumanía y Montenegro

Grupo B4: Suecia, Noruega, Serbia y Eslovenia

Liga C

Grupo C1: Turquía, Luxemburgo, Lituania y Islas Feroe

Grupo C2: Irlanda del Norte, Grecia, Kosovo y Chipre

Grupo C3: Eslovaquia, Bielorrusia, Azerbaiyán y Kazajastán

Grupo C4: Bulgaria, Macedonia del Norte, Georgia y Gibraltar

Liga D

Grupo D1: Liechtenstein, Kazajstán, Andorra y Letonia

Grupo D2: Malta, Estonia y San Marino

+UEFA Nations League: ¿Cuáles son las fechas de disputa?

Jornadas 1 y 2: 1-7 de junio de 2022

Jornadas 3 y 4: 9-14 de junio de 2022

Jornadas 5 y 6: 21-27 de septiembre de 2022

Sorteo de la fase final: por confirmar

Semifinales: 14 y 15 de junio de 2023

Final y partido por el tercer puesto: 18 de junio de 2023

Play-offs de descenso: 21-23 y 24-26 de marzo de 2024

JORNADA 1 (Letra de Liga y número de grupo)

Miércoles 1° de junio

A4 Polonia vs Gales

Jueves 2 de junio

A2 República Checa vs Suiza

A2 España vs Portugal

B2 Albania vs Rusia (suspendido hasta nuevo aviso )

B2 Israel vs Islandia

B4 Serbia vs Noruega

B4 Eslovenia vs Suecia

C2 Chipre vs Kosovo

C2 Irlanda del Norte vs Grecia

C4 Georgia vs Gibraltar

C4 Bulgaria vs Macedonia del Norte

D2 Estonia vs San Marino

Viernes 3 de junio

A1 Croacia - Austria

A1 Francia - Dinamarca

A4 Bélgica - Holanda

C3 Kazajistán - Azerbaiyán

C3 Eslovaquia - Bielorrusia

D1 Letonia - Andorra

D1 Liechtenstein - Moldavia

Sábado 4 de junio

A3 Hungría vs Inglaterra

A3 Italia vs Alemania

B1 Armenia vs República de Irlanda

B3 Finlandia vs Bosnia y Herzegovina

B3 Montenegro vs Rumania

C1 Lituania vs Luxemburgo

C1 Turquía vs Islas Feroe

Miércoles 21 de septiembre

B1 Escocia - Ucrania

JORNADA 2

Domingo 5 de junio

A2 República Checa - España

A2 Portugal - Suiza

B4 Serbia - Eslovenia

B4 Suecia - Noruega

C2 Chipre - Irlanda del Norte

C2 Kosovo - Grecia

C4 Gibraltar - Macedonia del Norte

C4 Bulgaria - Georgia

D2 San Marino - Malta

Lunes 6 de junio

A1 Austria vs Dinamarca

A1 Croacia vs Francia

B2 Islandia vs Albania

B2 Israel vs Rusia (suspendido hasta nuevo aviso)

C3 Bielorrusia vs Azerbaiyán

C3 Eslovaquia vs Kazajistán

D1 Andorra vs Moldavia

D1 Letonia vs Liechtenstein

Martes 7 de junio

A3 Alemania - Inglaterra

A3 Italia - Hungría

B3 Bosnia y Herzegovina - Rumania

B3 Finlandia - Montenegro

C1 Islas Feroe - Luxemburgo

C1 Lituania - Turquía

Miércoles 8 de junio

A4 Bélgica - Polonia

A4 Gales - Países Bajos

B1 República de Irlanda - Ucrania

B1 Escocia - Armenia

JORNADA 3

Jueves 9 de junio

A2 Portugal vs República Checa

A2 Suiza vs España

B4 Noruega vs Eslovenia

B4 Suecia vs Serbia

C2 Grecia vs Chipre

C2 Kosovo vs Irlanda del Norte

C4 Gibraltar vs Bulgaria

C4 Macedonia del Norte vs Georgia

D2 Malta vs Estonia

Viernes 10 de junio

A1 Austria vs Francia

A1 Dinamarca vs Croacia

B2 Albania vs Israel

B2 Rusia (suspendido hasta nuevo aviso) vs Islandia

C3 Azerbaiyán vs Eslovaquia

C3 Bielorrusia vs Kazajistán

D1 Moldavia vs Letonia

D1 Andorra vs Liechtenstein

Sábado 11 de junio

A3 Inglaterra - Italia

A3 Hungría - Alemania

A4 Holanda - Polonia

A4 Gales - Bélgica

B1 República de Irlanda - Escocia

B1 Ucrania - Armenia

B3 Montenegro - Bosnia y Herzegovina

B3 Rumania - Finlandia

C1 Islas Feroe - Lituania

C1 Luxemburgo - Turquía

JORNADA 4

Domingo 12 de junio

A2 España - República Checa

A2 Suiza - Portugal

B4 Noruega - Suecia

B4 Eslovenia - Serbia

C2 Irlanda del Norte - Chipre

C2 Grecia - Kosovo

C4 Georgia - Bulgaria

C4 Macedonia del Norte vs Gibraltar

D2 Malta vs San Marino

Lunes 13 de junio

A1 Dinamarca vs Austria

A1 Francia vs Croacia

B2 Islandia vs Israel

B2 Rusia (suspendido hasta nuevo aviso) vs Albania

C3 Kazajistán vs Eslovaquia

C3 Azerbaiyán vs Bielorrusia

Martes 14 de junio

A3 Inglaterra - Hungría

A3 Alemania - Italia

A4 Holanda - Gales

A4 Polonia - Bélgica

B1 Armenia - Escocia

B1 Ucrania - República de Irlanda

B3 Bosnia y Herzegovina - Finlandia

B3 Rumania - Montenegro

C1 Luxemburgo - Islas Feroe

C1 Turquía - Lituania

E1 Moldavia - Andorra

E1 Liechtenstein - Letonia

JORNADA 5

Jueves 22 de septiembre

A1 Croacia vs Dinamarca

A1 Francia vs Austria

A4 Bélgica vs Gales

A4 Polonia vs Holanda

C1 Lituania vs Islas Feroe

C1 Turquía vs Luxemburgo

C3 Kazajstán vs Bielorrusia

C3 Eslovaquia vs Azerbaiyán

D1 Letonia vs Moldavia

D1 Liechtenstein vs Andorra

Viernes 23 de septiembre

A3 Alemania - Hungría

A3 Italia - Inglaterra

B3 Bosnia y Herzegovina - Montenegro

B3 Finlandia - Rumania

C4 Georgia - Macedonia del Norte

C4 Bulgaria - Gibraltar

D2 Estonia - Malta

Sábado 24 de septiembre

A2 República Checa vs Portugal

A2 España vs Suiza

B1 Escocia vs República de Irlanda

B1 Armenia vs Ucrania

B2 Islandia vs Rusia (suspendido hasta nuevo aviso)

B2 Israel vs Albania

B4 Eslovenia vs Noruega

B4 Serbia vs Suecia

C2 Irlanda del Norte vs Kosovo

C2 Chipre vs Grecia

JORNADA 6

Domingo 25 de septiembre

A1 Austria - Croacia

A1 Dinamarca - Francia

A4 Holanda - Bélgica

A4 Gales - Polonia

C1 Islas Feroe - Turquía

C1 Luxemburgo - Lituania

C3 Azerbaiyán - Kazajistán

C3 Bielorrusia - Eslovaquia

D1 Andorra - Letonia

E1 Moldavia vs Liechtenstein

Lunes 26 de septiembre

A3 Inglaterra - Alemania

A3 Hungría - Italia

B3 Montenegro - Finlandia

B3 Rumania - Bosnia y Herzegovina

C4 Gibraltar - Georgia

C4 Macedonia del Norte - Bulgaria

D2 San Marino - Estonia

Martes 27 de septiembre

A2 Portugal vs España

A2 Suiza vs República Checa

B1 República de Irlanda vs Armenia

B1 Ucrania vs Escocia

B2 Albania vs Islandia

B2 Rusia (suspendido hasta nuevo aviso) vs Israel

B4 Noruega vs Serbia

B4 Suecia vs Eslovenia

C2 Grecia vs Irlanda del Norte

C2 Kosovo vs Chipre

+UEFA Nations League: Canales de TV y Streaming que transmitirán el certamen

Hacia Sudamérica y Centroamérica, ESPN (incluye ESPN 2, 3 y Extra) junto a la plataforma de streaming Star+ serán los encargados de transmitir cada uno de los encuentros. Para Estados Unidos, por ahora está confirmado ViX, aunque resta saber qué otros canales o vías online lo darán. En España todavía no se conoce quién emitirá los otros partidos, pero en principio su Seleción será por La 1 TVE y RTVE Play.