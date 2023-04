En una entrevista por el diario esloveno Ekipa, Aleksander Ceferin se refirió por primera vez al caso Enríquez Negreira que tiene al Barcelona ahora mismo en manos de la UEFA de cara a saber si podrá jugar o no la próxima Champions League. La máxima cabeza del fútbol europeo avisa: “La situación es sumamente grave”.

Tras varias semanas de silencio y mientas se dan las correspondientes investigaciones por la justicia española, Aleksander Ceferin y UEFA anunciaban el inicio de un expediente en Nyon para conocer realmente que implicaciones tiene el caso Negreira en los próximos pasos del Barcelona por Europa. Dicho episodio de pagos al vicepresidente del CTA en España, tema principal del congreso del Comité Ejecutivo del ente en Lisboa.

Recordemos que UEFA no necesita de ningún tipo de medida en la justicia nacional para tomar medidas en contra de Barcelona si es que desde el ente comandando por Ceferin ven indicios de que dichos hechos afectarán el prestigio de sus competiciones. Entre finales de mayo e inicios de junio, UEFA decide si acepta o no la participación del conjunto culé en la próxima Liga de Campeones. Por supuesto, la situación puede ser llevada al TAS por la entidad presidida por Joan Laporta.

“La situación es sumamente grave”

Ceferin comienza su intervención marcado la diferencia de escenarios que se viven entre los entes encargados de investigar y dar respuestas a la opinión pública: “A nivel de LaLiga, por supuesto, el asunto está prescrito. y no puede tener consecuencias competitivas, pero los procedimientos están en curso a nivel de la fiscalía civil española. Pero en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito”.

“No puedo comentar directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente encargado de ello. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle. Sin embargo, puedo decir algo. Me he informado y la situación es sumamente grave. Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto”, finaliza Ceferin sobre la trama Enríquez Negreira y sobre lo que será el principal tema de conversación para cuando en Lisboa, el esloveno sea elegido nuevamente como presidente de UEFA.