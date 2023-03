Tratándose de un evento con presencia popular, el UFC 285 se presenta con una serie de combates más que interesantes donde hay dos de ellas que habrá un título en disputa. El mismo será este sábado 4 de febrero desde el T-Mobile Arena, además de que la transmisión para Latinoamérica (excepto Chile y México) será vía Star+.

Son cinco las peleas estelares, donde la última de todas tendrá a Jon Jones combatiendo ante Ciryl Gane por el título de peso pesado que se encuentra vacante. De forma previa a los mencionados, aparecerá la gama femenina con Valentina Shevchenko defendiendo el campeonato de peso mosca contra Alexa Grasso.

Mientras que antecediendo a las únicas dos peleas titulares aparecen los siguientes combates: Geoff Neal vs. Shavkat Rakhmonov, Mateusz Gamrot vs. Jalin Turner y Bo Nickal vs. Jamie Pickett, con el dato que el primero de los mencionados se lesionó cuando iban a desempeñar esta misma pelea en el UFC 282.

¿Cuándo se llevará a cabo el UFC 285?

UFC 285 va a tener su disputa el sábado 4 de febrero con el T-Mobile Arena ubicado en la ciudad de Paradise, Nevada, Las Vegas, Estados Unidos como recinto.

Horario por país de las preliminares iniciales

México: 16:30 horas

Costa Rica: 16:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Panamá: 17:30 horas

Perú: 17:30 horas

Bolivia: 18:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Estados Unidos: 14:30 horas PT y 17:30 horas ET

Argentina: 19:30 horas

Brasil: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

Uruguay: 19:30 horas

España: 23:30

Horario por país de las preliminares

México: 19:00 horas

Costa Rica: 19:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Panamá: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Estados Unidos: 17:00 horas PT y 20:00 horas ET

Argentina: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Chile: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

España: 02:00 horas (domingo 5 de marzo)

Horario por país de las estelares

México: 21:00 horas

Costa Rica: 21:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Panamá: 22:00 horas

Perú: 22:00 horas

Bolivia: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Estados Unidos: 19:00 horas PT y 22:00 horas ET

Argentina: 00:00 (domingo 5 de marzo)

Brasil: 00:00 (domingo 5 de marzo)

Chile: 00:00 (domingo 5 de marzo)

Paraguay: 00:00 (domingo 5 de marzo)

Uruguay: 00:00 (domingo 5 de marzo)

España: 04:00 horas (domingo 5 de marzo)

