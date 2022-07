Udinese vs. Bayer Leverkusen EN VIVO por un amistoso: hora, canal de TV y dónde ver ONLINE

Udinese de Italia y Bayer Leverkusen de Alemania afrontarán un nuevo desafío cuando se midan este jueves 21 de julio, en el Alois Latini Stadion de Austria, en el marco de un amistoso internacional de pretemporada. A continuación, conoce a qué hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido.

- Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO de Udinese vs. Bayer Leverkusen por un amistoso

El equipo de la Serie A, que cuenta con el argentino Roberto Pereyra y ultima la transferencia de Nahuel Molina al Atlético Madrid, arriba tras haber derrotado 3-0 a ND Ilirija. El conjunto de la Bundesliga, por su parte, llega luego de haber igualado 0-0 con Panathinaikos, con el ecuatoriano Piero Hincapié, el chileno Charles Aránguiz y el albiceleste Exequiel Palacios.

¿Cuándo juegan Udinese vs. Bayer Leverkusen por un amistoso de pretemporada?

El amistoso Udinese vs. Bayer Leverkusen se llevará a cabo este jueves 21 de julio, en el Alois Latini Stadion de Zell am See, Austria.

Horario por país

Argentina: 13:00 horas

Brasil: 13:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

Chile: 12:00 horas

Paraguay: 12:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

México: 11:00 horas

Panamá: 11:00 horas

Perú: 11:00 horas

Estados Unidos: 09:00 horas PT y 12:00 horas ET

España: 18:00 horas

¿Dónde ver Udinese vs. Bayer Leverkusen por un amistoso de pretemporada?

Descubre qué canales de TV o plataformas de streaming transmiten el compromiso en diferentes países o regiones.

Canal de TV por país o región

ESPN Extra: Sudamérica (excepto Brasil)

ESPN 4: Brasil

ESPN: México y Centroamérica

Star+: Latinoamérica

FOX Deportes: Estados Unidos