Se viene un partido en el cual los dos países atraviesan caminos distintos, donde solo uno piensa en Qatar 2022 como Uruguay, que chocará frente a Panamá dentro de un Amistoso Internacional. El partido tendrá lugar este sábado 11 de junio desde el Estadio Centenario de Montevideo a las 17:00 hora uruguaya y 15:00 hora panameña, con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de DirecTV Sports, DirecTV GO y AUF TV para Uruguay, agregado a RPC y Medcom GO hacia Panamá.

Dentro del panorama local, los "Charrúas" vienen de una victoria ante México por 3-0 y una igualdad sin goles frente a Estados Unidos en dos amistosos, sabiendo que llevan un invicto de seis cotejos. Cabe resaltar que los comandados por Diego Alonso jugarán el último duelo ante su público para después apuntar en septiembre de cara al Mundial, con duelos sin confirmar para septiembre.

Pasamos a la situación visitante, los "Canaleros" llegan con dos triunfos efectuados en la Liga de Naciones de la Concacaf contra Costa Rica y Martinica, aunque en el medio cancelaron un amistoso frente a Canadá. Como el domingo juegan ante los martinicenses, los liderados por el danés Thomas Christiansen llevarán una lista alternativa, con cuatro jugadores extranjeros, tres de la Sub 20 y el resto del plano local.

Los tres partidos entre sí todos terminaron con victorias de Uruguay, siendo la más reciente el 7 de junio del 2019, en el 3-0 gestado en un amistoso por goles de Maximiliano Gómez, Luis Suárez y Federico Valverde.

¿Cuándo y dónde ver Uruguay vs. Panamá por un amistoso internacional?

El partido Uruguay vs. Panamá se llevará a cabo este sábado 11 de junio en el Estadio Centenario por un amistoso internacional.

Horario y TV por país:

Uruguay: 17:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y AUF TV

Panamá: 15:00 horas por RPC y Medcom GO

Argentina: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Bolivia: 16:00 horas por Star+

Brasil: 17:00 horas sin tv confirmada

Chile: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Colombia: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Ecuador: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

España: 22:00 horas sin tv confirmada

México: 15:00 horas sin tv confirmada

Paraguay: 16:00 horas por Star+

Perú: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Venezuela: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Estados Unidos: 13:00 horas PT y 16:00 horas ET sin TV confirmada