Por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa América Femenina, Colombia recibe a su similar de Paraguay en un duelo que se realizará este viernes 8 de julio. Las emociones de este encuentro serán transmitidas EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO, SKY SPORTS Y TUDN.

El encuentro se realizará en el Estadio Centenario. La última vez que se encontraron fue el pasado 11 de septiembre del 2014 en un juego que concluyó con un marcador 3 a 1 a favor del plantel vinotinto.

Ambos planteles desean comenzar con pie derecho su participación en un certamen que, sin duda, repartirá grandes emociones a todos los aficionados. Los dos elencos comparten el Grupo B junto a las selecciones de Argentina, Brasil y Perú.

El juego se realizará este viernes 8 de julio en el Estadio Centenario.

Horario por países y canal de TV

Argentina: 18.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Bolivia: 17.00 horas por Canal a confirmar

Brasil: 18.00 horas SIN TV

Chile: 17.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Colombia: 16.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Ecuador: 16.00 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

México: 16.00 horas por SKY SPORTS

Paraguay: 17.00 horas por Canal a confirmar

Perú: 16.00 horas por DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO

Uruguay: 18.00 horas por DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO

Venezuela: 17.00 horas por DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO

Estados Unidos: 14.00 horas PT / 17.00 horas ET por TUDN