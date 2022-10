En el Estadio de Mestalla, Valencia y Barcelona se verán las caras este sábado 29 de octubre, en la continuidad de la 12° jornada de la Liga de España 22/23. Con transmisión de DAZN para España, de DirecTV Sports para Sudamérica y de FuboTV para Estados Unidos, entérate a qué hora y cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el compromiso.

+ Valencia vs. Barcelona: ¿Cómo llegan al partido por La Liga?

El conjunto Ché atraviesa un irregular comienzo de temporada, y viene de caer por 2-1 ante Mallorca en condición de local, resultado que lo coloca en la 10° posición del torneo, con 15 puntos.

Por su parte, los Culés llegan al encuentro luego de golear por 4-0 a Athletic de Bilbao en casa, triunfo que los mantiene en el 2° lugar de la tabla, con 23 puntos.

+ El último cruce entre Barcelona y Valencia:

+ Valencia vs. Barcelona: ¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido por La Liga?

El partido Valencia vs. Barcelona tendrá lugar este sábado 29 de octubre, en Mestalla, por la duodécima fecha de la Liga de España.

Horario y TV por país:

Argentina: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Uruguay: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16.00 horas por Star+

Chile: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 16.00 horas (Sin TV)

Bolivia: 15.00 horas (Sin TV)

Venezuela: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14.00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12.00 PT / 15.00 ET horas por FuboTV, ESPN+ y ESPN Deportes

España: 21.00 horas por DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga