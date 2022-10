Comienzan a achicarse las horas para el partido Valencia vs. Barcelona, cuya disputa va a tener lugar en el día sábado 29 de octubre por la Jornada 12 de La Liga de España. Con sede desde el Estadio Camp Nou, el mismo se podrá mirar EN VIVO y ONLINE mediante los canales de DirecTV Sports y DirecTV Go hacia Sudamérica (salvo Brasil, Bolivia y Paraguay).

Iniciamos el recorrido con los dueños de casa, donde el "Che" lleva tres partidos sin conocer la victoria producto de dos empates con la reciente caída padecida ante Mallorca por 2-1. En el plantel se encuentra el uruguayo Edinson Cavani, además de que el italiano Gennaro Gattuso es el entrenador de un equipo que marcha décimo sumando 15 unidades.

Nos metemos en la parte visitante, con unos "Culés" que suman dos triunfos en fila a nivel doméstico, aunque quedaron marcados por lo acontecido entresemana con la nueva eliminación en fase de grupos de Champions. Sabiendo que juegan el martes contra Viktoria Pilsen para sentenciar su ida a la Europa, el cuadro que dirige Xavi Hernandez marcha segundo con 28 puntos, a tres del puntero Real Madrid.

Cuando chocaron en el presente año, Barcelona goleó 4-1 a domicilio con Hat-Trick de Pierre-Emerick Aubameyang, Frenkie de Jong y el descuento de Carlos Soler. Valencia triunfó por última vez, tanto en Mestalla como oficialmente ante su oponente de turno, el día 25 de enero de 2020 en el 2-0 logrado por doblete de Maximiliano Gómez.

+¿Cuándo y dónde ver Valencia vs. Barcelona por La Liga de España?

El partido Valencia vs. Barcelona va a disputarse el sábado 29 de octubre desde el Estadio de Mestalla en la jornada 12 por La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 16:00 horas por Star+

Uruguay: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 16:00 horas - Sin TV confirmada

Bolivia: 15:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 14:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 13:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por DAZN LaLiga (M53 O110), DAZN y LaLiga TV Bar