Se puso en marcha la segunda competición que habita en suelo español, en este caso la Copa del Rey desempeña la primera ronda teniendo entre varios duelos el que Sevilla protagonizará contra Velarde. El partido será el domingo 13 de noviembre con sede pautado en el Estadio Municipal de La Maruca, sumado a la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO para Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Ecuador) de DirecTV Sports.

+MINUTO a MINUTO entre Velarde y Sevilla

¿Quién es Velarde? Equipo que compone la Regional Preferente de Cantabria que fue campeón de tercera división, además de haber disputado la segunda categoría B, aunque nunca dijo presente en la máxima. Para los "Sevillanos" es obligación ganar y pelear el título, ya que en el campeonato doméstico los liderados por el argentino Jorge Sampaoli, que posee al albiceleste Erik Lamela disponible, está en zona de descenso directo al posicionarse 18°.

Cabe resaltar que ambos equipos van a enfrentarse por primera vez en la historia entre sí, más aún tratándose del ámbito oficial de competiciones.

+¿Qué día y hora juegan Velarde vs. Sevilla por la Copa del Rey?

Sevilla se enfrentará contra Velarde en el duelo de la primera ronda correspondiente a la Copa del Rey el domingo 13 de noviembre en el Estadio Municipal de La Maruca.

Horario y TV por país

Argentina: 12:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 12:00 horas por Star+

Uruguay: 12:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Chile: 12:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 12:00 horas - Sin TV confirmada

Bolivia: 11:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 11:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 10:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 10:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 10:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 09:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 07:00 horas PT y 10:00 horas ET por ESPN+

España: 16:00 horas por M+ Liga de Campeones (M56 O114) y M+ Liga de Campeones BAR (M307)