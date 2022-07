Varios atletas, sobre todo los africanos, no podrán estar en la cita que se realizará en Eugene, Estados Unidos, entre el 15 y el 24 de julio. Quejas al por mayor.

A las ausencias de la keniata Peres Jepchirchir, campeona olímpica de maratón y reciente ganadora de los maratones de Nueva York y Boston, y el bahameño Steve Gardiner, oro olímpico y mundial en 400 metros, ambos por lesión, se suma un nuevo inconveniente para el Mundial de Atletismo que empieza este viernes 15 de julio y que se extenderá hasta el domingo 24: las visas, un habitual trastorno para cualquier ciudadano del mundo que desee ingresar en Estados Unidos. De acuerdo a la propia organización, "de los 5.550 participantes que necesitaban visado, menos del 1% aún no lo tiene. Es decir, o fue denegado o aún está en proceso de resolución", admitió Renee Washington, integrante de la junta directiva de la organización Oregon22.

Los principales afectados son los países africanos, dadas las trabas burocráticas que, por caso, tienen los ciudadanos de Kenia para ingresar en Estados Unidos. Con el Mundial en su inicio, Ferdinand Omanyala, plusmarquista africano de los 100 metros, y tercer atleta más rápido del año detrás de los estadounidenses Fred Kerley y Trayvon Bromell. “En el próximo vuelo a Oregón. Estoy seguro de que voy a competir. Muchas gracias por su apoyo y oraciones", aseguró Omanyala que, en caso de llegar, no lo hará en las mejores condiciones dado que las series de los 100 metros se disputan en la jornada vespertina de este viernes.

La maratonista keniata Aliphine Tuliamuk que representa a Estados Unidos no se guardó nada y se refirió a su compatriota Omanyala. "Para aquellos que están preguntando por qué (Omanyala) no tiene aún el visado, conseguir una visa para Estados Unidos especialmente en Kenia ahora mismo es muy difícil, de hecho las citas para la embajada no están disponibles hasta 2024. Muchos atletas profesionales se han perdido citas en Estados Unidos por estos problemas", denunció.

Según informó African Athletics United, por lo menos, hay 10 atletas sudafricanos que se encuentran en Italia pendientes también de recibir el visado que les permita viajar a Estados Unidos. Es el caso de Gift Leotlela, Luxolo Adams, Sinesipho Dambile, Clarence Munyai, Zakithi Nene, Sokwakhana Zazini, Henricho Bruintjies, Carina Horn, Miranda Coetzee y Taylon Bieldt. Todos están varados en Italia esperando para poder volar.

Tal es el escándalo que desde la organización intentan calmar, que el propio Michael Johnson, cuatro medallas de oro olímpicas, se refirió al tema. "Escucho que muchos atletas no pueden llegar a Estados Unidos debido a problemas con la visa. Estoy seguro de que descubriremos en los próximos días el alcance de este problema. Pero si es verdad... ¡MALDICIÓN!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además, marfileña Maria-Josée Ta Lou, corredora de 100 y 200 metros llanos, se quejó por la tardanza en recibir la Visa. Una situación que no le permitirá, por supuesto, estar ciento por ciento enfocada en las competencias. Medalla de bronce en los 100 metros en el Mundial de Doha 2019, la atleta llegará recién este sábado a Estados Unidos. "Como atleta trabajas duro para clasificarte para un Mundial solo para tener un problema con el visado y: no poder viajar, poder viajar y llegar el mismo día de la carrera. ¿Cómo esperan que un atleta tega un buen rendimiento? Esto es realmente frustrante", tuiteó.

Por su parte, la organización, la principal apuntada como responsable, se justificó y apeló a la pandemia por Covid-19. "El comité organizador de Oregón'22 y World Atheltics están trabajando estrechamente con el USOPC (Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos) para seguir con las peticiones de visados, cuya mayoría han sido resueltas correctamente. Los viajes internacionales en general se han vuelto más difíciles debido a la pandemia y estamos muy agradecidos por la ayuda y experiencia de la USOPC para ayudarnos a resolver estos problemas en las últimas semanas", se exculparon a través de un comunicado.