El entrenador de Barcelona habló por primera vez tras el anuncio de Gerard Piqué, y contó todas sus sensaciones, desde el primer día que llegó al equipo, puso los puntos claros con leyendas como Piqué, Alba y Dani Alves, y asegura que fue la parte más difícil de su carrera.

"Aquella charla en verano fue uno de los días más difíciles de mi carrera, cuando hablé con el pasado verano. Le tengo gran aprecio. Pero nos ha pasado a todos. Yo he pasado por ahí. Es difícil gestionarlo. Lo hemos sabido esta semana", explicó el entrenador, y también recordó que esa charla con Piqué se pareció mucho a la que tuvo con Dani Alves antes de que deje el club: "Es mi trabajo y a veces es desagradable, y más con compañeros como Dani Alves o Piqué. Va con el trabajo".

Sobre su decisión asegura que no se trata de justicia, pero sí de sinceridad con sus excompañeros y ahora sus dirigidos: "No sé si he sido justo, pero sí sincero y honrado. Él ha sido un ejemplo para el equipo, para los capitanes... Fui honesto en todo momento".

El motivo de la decisión de Piqué, como las había comentado Joan Laporta, tiene que ver con las circunstancias adversas que atraviesa el club, reducir la masa salarial es uno de los objetivos y el retiro de Piqué ayuda en ese opbjetivo "las circunstancias han marcado que él haya decidido este punto y final".

En medio de todo esto, Barcelona tiene un partido importante en la lucha por LaLiga, pero Xavi entiende que todo está condicionado por la despedida de Piqué en Camp Nou, aunque no aseguró su titularidad: "Está condicionado por la despedida de Gerard. Se merece todos los elogios del barcelonismo".

El motivo del retiro de Piqué

Se ha especulado mucho con varios motivos, pero Xavi ha preferido dejar en claro que la decisió de Piqué pasa por ayudar al club y entender su nueva realidad " Él lo ha decidido: se siente menos importante y menos útil. Yo he pasado por ahí. Lo normal es hacer un paso al lado. Le honra, tiene contrato. Demuestra una grandeza espectacular. Se merece todos los elogios y reconocimientos. Se merece lo mejor y que el barcelonismo le honre y le valore como lo que es: una leyenda".

El futuro de Piqué ha quedado claro en su video de despedida, mirando al palco presidencial afirma que volverá, ante lo que Xavi dijo: "Puede ser presidente o lo que quiera. Por personalidad, liderazgo, por lo que transmite... le sobra capacidad".