La semana pasada Lionel Messi le otorgó una entrevista al canal de streaming Olga, en la cual dejó varios títulos tanto a nivel personal como profesional. Entre ellos, que todavía no sabe si podrá jugar la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que no sintió como genuino el reconocimiento del PSG a su consagración en la Copa del Mundo y, entre otras cosas, que desea tener una hija con Antonela Roccuzzo.

Al respecto, Migue Granados, quien mantuvo la conversación con el capitán de la Selección Argentina y del Inter Miami en su casa ubicada en la ciudad del sureste del estado de Florida, contó nuevos detalles a raíz de lo que fue el encuentro tanto con el protagonista principal como con el resto de los componentes de la familia que habitan en el mismo hogar.

Al parecer, Antonela Roccuzzo tuvo su reacción a lo que fue la distendida nota que brindó Lionel Messi: “Anto Roccuzzo me empezó a seguir y me dio miedo, viste, porque es como que yo me tomo una Andina… y si hay algo que no tengo es códigos”, dijo entre risas Granados, hijo de uno de los cómicos más destacados de la televisión de Argentina.

La IA adelantó como podría ser el rostro de una hija de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

En la nota con Olga Lionel Messi sorprendió a sus más fieles seguidores al admitir que, a pesar de tener tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro), con Antonela Roccuzzo no descartan agrandar la familia, pues el deseo de la pareja es añadir una mujer como integrante. Ante la confesión, en Twitter circuló una imagen de cómo sería el rostro de su hija confeccionada por IA.

Para tal diseño, la inteligencia artificial absorbió y utilizó los rasgos más característicos tanto de Leo como de su mujer. El resultad es realmente impactante.