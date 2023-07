Esta semana Madrid fue el epicentro para el mundo de las nuevas plataformas tecnológicas, dado que se llevó a cabo la denominada ”Velada del año”, un evento de boxeo entre streamers, creadores de contenido y celebridades (organizado por el ya empresario Ibai Llanos), que acapara la atención de figuras como la de la influencer Lluna Clark y la del futbolista Federico Valverde.

Tal concentración de estrellas genera comentarios de todo tipo, como el que protagonizaron (voluntariamente o no) la streamer en Twitch (así se define en su cuenta de Instagram) y el jugador uruguayo del Real Madrid, quienes habrían compartido momentos durante el acontecimiento que se desenvolvió en el Estadio Metropolitano.

De hecho, hay filmaciones que circularon en redes sociales en las que se los ve tanto a Lluna Clark como a Federico Valverde en la misma zona de un sector preferencial, cercanía que provocó un brote de especulaciones de los seguidores de ambos implicados en el trascendido (hubo comentarios en las recientes publicaciones tanto de Clark como de Valverde).

A raíz de este confuso asunto, la propia influencer rompió el silencio con una frase no del todo feliz para el volante charrúa: ”Tío, sinceramente estoy hasta los huevos. Si queréis que os diga la verdad. No sé ni quién coño es Valverde, no lo digo a malas (perdón por la ignorancia), pero no sé quién es, de verdad. De hecho viendo ese vídeo veo a tres chicos y no sé cuál de todos es”.

Además, en el hilo de Twitter en el que salió a ”aclarar” el malentendido, agregó: ”He tenido que buscar el vídeo, porque me están mandando mensajes, escribiéndome en el chat y por privado cosas en plan de que soy una interesada y que si me lo quiero ligar. No sé si se ve claramente que estoy con mis amigas, todo el rato estuve con ellas. No estoy haciendo nada solo me muevo un poco con una amiga porque es un maldito concierto en la Velada del Año”.