Dani Alves permanece en el Centro Penitenciario de Brians 2 mientras la justicia avanza en la investigación del caso que lo tiene apuntado como el agresor. Presuntamente, el futbolista habría forzado un encuentro sexual con una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona en la noche del 30 de diciembre del año pasado (la denuncia se hizo efectiva el 20 de enero).

Por su parte, el brasileño, ante la fiscal, cambió su discurso por lo menos dos veces. En una primera instancia, negó el encuentro con la mujer implicada. Después, reconoció que sucedió bajo consentimiento mutuo y justificó su desmentida para cuidar la relación que mantenía, en el momento del hecho en cuestión, con la modelo española Joana Sanz.

Eso fue lo último relevante que trascendió en referencia con los testimonios de alguno de los involucrados. Pero este jueves se ampliaron los detalles con un informe que realizó ‘El Programa de Ana Rosa’ que se emite por la televisión española, sobre la declaración de la denunciante de Dani Alves, quien relató cómo habría sido el ataque.

“Accedí de manera voluntaria al baño y después de darnos unos besos le dije que me quería marchar y me dijo que no. Me comenzó a decir cosas desagradables, como ‘eres mi putita’ y me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me pegó”, comentó la mujer de 23 años a raíz del cruce con Dani Alves en el reconocido local bailable de la Ciudad Condal, en el que confirmó que hubo ”penetración”.

En esa misma línea, la denunciadora comentó que entiende que su versión puede perder credibilidad en la opinión pública, por la postura que se percibe de las imágenes de las cámaras de seguridad en el instante que decidió ingresar al baño por sus propios medios: “No quiero que se dé publicidad a lo que ha sucedido, nadie me creerá porque verán que entré al servicio de manera voluntaria”.