El canal de streaming Olga irrumpió entre las noticias deportivas del mundo al entrevistar a Lionel Messi en su casa en Miami. En el material realizado, el conductor Migue Granados consiguió ”sacarle” al futbolista sus ganas por jugar la Copa América 2024, las dudas que le permanecen a raíz de su presencia en la Copa del Mundo del 2026 y su deseo de tener una hija con Antonela Roccuzzo, entre otras cuestiones tanto profesionales como personales.

Pero conforme fueron pasando los días, Granados se encargó de ir revelando otros detalles que envolvieron a la nota con el capitán de la Selección Argentina, pero que no se vieron en el material publicado. Como que la mujer de la Pulga lo empezó a seguir en su cuenta de Instagram inmediatamente después de haber subido la conversación.

En esa misma línea de ir soltando infidencias de su visita a Lionel Messi, ahora el entrevistador contó en Olga que se vio obligado a cortar un fragmento de la charla: “Hay una parte en la nota de Messi que no quedó, en la que le estaba preguntando qué le gustaba hacer en su vida. Me dice ‘eso’ y me señala cosas que él hace, que son de juguete“.

A raíz de la contestación de Leo, Migue Granados aclaró el motivo por el que se inclinó, junto a la producción, por quitar esa parte del contenido final que fue el que salió a la luz el jueves 21 de septiembre pasado: “Yo me puse a hablar de juguetes y eso lo sacamos porque implicaría que exploten las acciones de ese juguete. No se habló del juguete”.

Lionel Messi sostiene la duda de jugar la Copa del Mundo del 2026

Lionel Messi no se anima a dar por hecho que estará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El jugador del Inter Miami, que casualmente en el último tiempo anduvo complicado con su físico, mantiene el suspenso con su presencia en lo que sería su sexto torneo global. ”La realidad es que falta mucho. Ahora lo que quiero es llegar bien a la Copa América del año que viene”, remarcó.