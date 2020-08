Aaron Judge les rogó a los Yankees para que no lo sacaran por lesión

Pasó lo que muchos fanáticos de los New York Yankees no quería que pasara. Aaron Judge se volvió a lesionar y a pesar que aparentemente no es nada de gravedad, los ‘Bombarderos del Bronx’ lo pusieron en la lista de lesionados por problemas en la pantorrilla derecha.

Judge venía 'acabando' con los pitchers rivales y estaba en un gran momento, pero nuevamente las molestias llegaron. Los Yankees prefirieron darle descanso. Tal eran las ganas de ‘El Juez’ por seguir jugando que llegó al punto de ‘rogarle’ al equipo que no lo pusieran en la lista de lesionados.

Según publicó John Healy, de WFAN, Judge le dijo a los médicos de los Yankees que se sentía en plenitud de condiciones para seguir jugando con la frecuencia que lo venía haciendo. Sin embargo, los directivos de la franquicia de Nueva York dijeron no desde el pasado miércoles.

“Me siento al cien por ciento. Es por eso que le rogaba al equipo que no me mandara a la lista de lesionados. Me siento saludable y me siento muy bien. No me había sentido tan bien en un buen rato. Realmente me frustra estar en la lista de lesionados cuándo es un problema de un par de días”, afirmó Judge.