Abbondanzieri explicó por qué no va a la Bombonera hace 10 años

Pese a haber surgido de Rosario Central, Boca acogió a Roberto Abbondanzieri cual hijo propio formado en las divisiones inferiores de la institución y le otorgó la responsabilidad de custodiar el arco del club. El Pato, como marca la historia, no falló.

Habiendo generado una gran relación con el conjunto de La Ribera, el ahora ex guardameta no pierde la esperanza de algún día, junto a Martín Palermo, tomar el mando del primer equipo del Xeneize.

�� "Mis dos hijos son muy bosteros y me hinchan para que los lleve, pero ir a la Bombonera me cuesta mucho. Quiero estar ahí adentro, no puedo vivir el partido desde afuera"



- Roberto Abbondanzieri ✍ pic.twitter.com/7XtHRwkckM — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 17, 2020

En diálogo con FOX Sports, Roberto, dando una primicia más que inesperada que sorprendió a los integrandes del programa 90 Minutos, manifestó: "Me operé del corazón hace dos meses. Hace un tiempo tenía un soplo, y después se me estaba rompiendo la válvula mitral y se me estaba yendo mucha sangre por los pulmones".

Saltando al ámbito del fútbol, Abbondanzieri, confesando que no asiste a la mítica Bombonera "hace 10 años", indicó: "Mis dos hijos son muy bosteros y me hinchan para que los lleve, pero a la Bombonera me cuesta mucho. Quiero estar ahí adentro, no puedo vivir el partido desde afuera". "No se puede", asintió Oscar Ruggeri dándole la razón al Pato.

Afirmando que visitó las instalaciones de Boca en unas pocas oportunidades y por motivos particulares, el Pato culminó: "Fuimos a filmar algo de Martín (Palermo) una vez que estábamos con Schiavi en la tribuna y al museo, pero a la cancha no fui nunca a ver un partido".

"HACE 10 AÑOS QUE NO VOY A LA CANCHA DE BOCA"#90MinutosFOX | 'Pato' Abbondanzieri reveló que hace mucho tiempo no pisa la Bombonera y manifestó que "me cuesta mucho, no puedo vivir el partido de afuera". pic.twitter.com/0SwnIYXjXx — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 17, 2020

Lee También