Le faltaron el respeto: "LeBron James no podría hacer ni la mitad en la época de Michael Jordan"

LeBron James y Michael Jordan hicieron tanto, que nadie pone en discusión que otro jugador está por encima de ellos dos. Al hablar del GOAT de la NBA, sus apellidos se escuchan prácticamente al unísono, aunque el debate que los incluye puede ser más que apasionante en todos los sentidos.

Los Angeles Lakers son los últimos campeones de la NBA y aquello no podrían haberlo logrado sin LeBron, quien consiguió su cuarto anillo con su tercer equipo distinto y encendiendo la discusión más apasionante que nunca. No obstante, hay quienes no quieren siquiera escuchar algo al respecto.

Dino Radja es un histórico del baloncesto croata. El dos veces campeón de la Copa de Europa se dio el lujo de pasar durante cuatro temporadas por la NBA, y enfrentó a Jordan en varias ocasiones vistiendo la playera de Boston Celtics. Habiéndolo visto de cerca, Radja no tiene ninguna duda sobre quién es mejor.

Dino Radja le faltó el respeto a LeBron James

El exjugador no puede entender las comparaciones y hasta se animó a hacer una afirmación contra LeBron: “Cuando comienzan las comparaciones entre LeBron y Jordan, vomito. Mi hijo me asegura que LeBron es mejor, pero para mí no es una discusión. Si hubiera jugado hace veinte años, LeBron no habría podido hacer ni la mitad de esto”.

“Hoy, cuando LeBron entra en la pintura, todos se alejan de él, pero Jordan estaba siendo golpeado como nadie y aún dominaba. Delante de LeBron estaban Kobe Bryant y algunos otros. Respeto a LeBron, pero Kobe fue mejor”, culminó Radja.

