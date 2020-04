Argentina sumó 79 nuevos casos y 4 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas

El coronavirus avanza de manera descontrolada, como hace unas semanas lo hizo en China, en Estados Unidos, España e Italia. Hoy por hoy, esos son los tres países más afectados por el coronavirus. Justamente, en las primeras horas de abril, el país norteamericano superó los doscientos mil contagiados. Una cifra récord para el duro momento que está pasando literalmente todo el mundo.

En Argentina, como en la mayoría de Sudamérica, la situación todavía no se ha escapado tanto de las manos. No obstante, los analistas confirman que se trata del inicio de la curva que, pronostican, tocará sus picos máximos recién en los primeros días de mayo. Realmente, la situación por estas zonas no tiene nada que enviarle a las de Europa y Asia, donde las últimas informaciones dan cuenta del crecimiento de casos en Irán e India, por ejemplo.

En el país, la curva todavía no se ha disparado más allá de los pronósticos, aunque desde el gobierno de Alberto Fernández se han encargado de manifestar públicamente su mirada positiva a la cuarentena obligatoria que rige desde el viernes de 20 marzo. Hoy a la noche, como todos los días, se dio un nuevo parte oficial sobre los casos de contagios y, lamentablemente, también de fallecidos en la Argentina.

�� Informe actualizado del coronavirus en Argentina ��



�� 79 nuevos infectados

��1.133 infectados en total

��4 nuevos fallecidos

��31 fallecidos en total — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 1, 2020

El Ministerio de Salud confirmó 79 nuevos casos de coronavirus, que suma en la cifra total unos 1133 contagiados. La mayoría de los nuevos casos se dio en la provincia de Chaco, que registró doce nuevos. Le siguieron Santa Fe con 11 y Mendoza, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires con 10. Además, se detalló que del total de casos más de la mitad (51,2 por ciento) se tratan de importados, mientras que el 30,8 por ciento son contactos estrechos de casos confirmados. El resto está en investigación.

Lamentablemente, la cifra de fallecido tampoco a decrecido en la Argentina: este miércoles, se confirmaron cuatro nuevas muertes. Precisamente, fue un hombre de 71 años de la localidad de Moreno, un cónsul chileno de 66 años en Rosario, una mujer de 61 años en Ituzaingó y un rabino de 55 años, que estaba internado en la Ciudad de Buenos Aires. En total son 31 fallecidos.

