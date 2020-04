Roethlisberger reveló el motivo que lo llevará a quitarse su mítica barba

No sería normal ver a Ben Roethlisberger sin su barba, que por estos tiempos de aislamiento y cuarentena por el Coronavirus está más grande que nunca, pero ¿llegará el día en que se la afeitará? El mismo mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers se encargó de aclararnos esta duda que todos, buenos no todos, queríamos saber.

Sin conocer el por qué se iba a dejar crecer la barba, Big Ben aclaró que la decisión la tomó justo antes que le hicieran la cirugía de uno de sus codos. “No estoy seguro de por qué. Sentí algo que decía que no te cortaras el pelo ni la barba hasta que regrese”, le contó Roethlisberger a la página web steelerswire.usatoday.com.

En días pasados vimos como el quarterback envió un mensaje con un look bastante particular, tenía una barba que casi le llega hasta el piso, a los aficionados de los Steelers para cuidarse en esta época de la pandemia del Coronavirus. ¿Qué opina su esposa, Ashley, de su outfit? La respuesta no fue muy buena.

“Al principio le gustó (suspiro)… Lo odia ahora. Sigo diciendo que me lo va a cortar mientras duermo”, sostuvo el QB, quien solo pudo jugador dos partidos en la temporada pasada (2019) y terminó en la lista de lesionados.

Aún sin saber si estará en condiciones físicas para regresar cuando inicie la temporada 2020, 10 de septiembre, Ben Roethlisberger confirmó que cuando pueda volver a lanzar un pase en un juego oficial de la NFL le dirá adiós a su mítica barba.

