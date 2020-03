Ben Simmons defiende a Harden de los haters

Durante una transmisión nocturna de Call of Duty este miércoles, Ben Simmons intervino en una conversación acerca de la NBA donde eligió a sus cinco mejores defensores de la liga y en el proceso defendió a James Harden de los haters.

"Tengo algo que decir. Todos hablan de James 'D, pero él puede jugar 'D", dijo Simmons. "No creo que entiendan lo fuerte que es ese tipo. Es un chico fuerte. Mucha gente escucha análisis y otras cosas, no tiene sentido. ¿Analíticamente? No siempre puedes mirar los números, hombre".

Finalmente, su lista de los cinco mejores defensivos fue la siguiente: Patrick Beverley, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Joel Embiid y Ben Simmons.

Antes de la suspensión de la actual temporada, el base de los Rockets estaba promediando 34.4 puntos, 7.4 asistencias, 6.4 rebotes, 1.7 robos y 0.9 bloqueos, con un 43.5% en tiros de campo y 35.2% en triples.

