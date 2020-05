Cartelera completa y todo lo que tienes que saber de WWE Money In The Bank

Este domingo 10 de mayo se realizará una nueva edición del evento Money In The Bank, organizado por la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), el primero sin público luego de lo ocurrido en Wrestlemania en Orlando Florida, y que este año tendrá como escenario especial las oficinas centrales de la compañía, en Stamford, Connecticut.

El lugar, conocido por los fanáticos de este deporte espectáculo como las Titan Towers será testigo de cómo un grupo de luchadores, hombres y mujeres, batallarán para conquistar el premio final: el maletín que contiene un contrato para una pelea de campeonato que ellos elijan, obteniendo la oportunidad de ganar el cinturón en cualquier momento durante todo un año.

Así sería el evento en la Titan Towers (Foto: WWE)

Para esta edición especial del evento, los participantes tendrán que subir piso por piso hasta llegar a la azotea del edificio corporativo de la compañía donde estará el cuadrilátero, las escaleras de metal y el deseado maletín colgado en lo alto, el cual deberá ser alcanzado por los ganadores.

El evento será transmitido este domingo 10 de mayo a partir de las 7:00 PM (hora del Este de Estados Unidos) a través de la plataforma de streaming WWE Network; mientras que el Kickoff del evento se emitirá desde las 6:00 PM (ET) por su sitio oficial WWE.com, más los canales de la empresa en YouTube, Twitter, Facebook y Twitch.

Revisa el MatchCard oficial del evento:

● The Men' s Money in the Bank Ladder Match

Daniel Bryan vs. Aleister Black vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs. vs. Otis vs. AJ Styles

● The Women' s Money in the Bank Ladder Match

Shayna Baszler vs. Nia Jax vs. Asuka vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Carmella

● WWE Championship Match

(WWE Champion) Drew McIntyre vs. Seth Rollins

● Universal Championship Match

(Universal Champion) Braun Strowman vs. Bray Wyatt

● SmackDown Women' s Championship Match

(SmackDown Women's Champion) Bayley vs. Tamina

● SmackDown Tag Team Championship Fatal 4-Way Match

(SmackDown Tag Team Champions) The New Day vs. The Miz & John Morrison vs. The Forgotten Sons vs. Lucha House Party

