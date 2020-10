Nunca lucieron más temibles: los jerseys modo fútbol de los Chicago Bears

Si existe una palabra con la cual se pueda describir a los Chicago Bears, esa es "grandeza". Y es que con una base de fanáticos rabiosos, más una larga historia en Chicago, los Bears son una marca registrada de la escena deportiva del ChiTown. Nacidos en 1920, son uno de los equipos fundadores de la National Football League (NFL).

En su historia sólo tienen un Super Bowl ganado, en 1985, cuando derrotaron a los New England Patriots en el Super Bowl XX, por 46-10, dirigidos por el legendario entrenador Mike Ditka. Pero además han ganado ocho títulos previos a la NFL, entre 1921 y 1963, además de cuatro títulos de Conferencia, 19 campeonatos de División y han clasificado en 26 oportunidades a la postemporada.

Por ello, sus jerseys en modo fútbol se inspiran en su nombre y la herencia que tiene el equipo en la Ciudad de los Vientos. Los Bears están listos para la batalla luciendo temibles y eso es lo que inspiran estas camisetas. Listos para atacar.

Jersey de local de los Chicago Bears

La jersey modo fútbol de los Chicago Bears de local inspirada en la herencia del equipo.

La camiseta de los Chicago Bears vista desde atrás.

La jersey de local de los Bears nos muestra una silueta de la cabeza de un oso generada por un efecto 3-D. El objetivo es intimidad, y esta playera hace exactamente eso cuando ves a este animal de aspecto feroz acercándose a ti. Por supuesto que tiene sus colores clásicos: azul marino y naranja quemado.

La herencia de la franquicia está presente. El año de fundación del equipo se ubica en el cuello, mientras que en la parte inferior del frente aparece "Da Bears", que se convirtió en un término popular gracias al programa de televisión Saturday Night Live, donde fue recurrente su uso en el sketch “Bill Swerski's Superfans”.

El escudo modo fútbol de los Chicago Bears.

El escudo del equipo se inspira en el Leicester City, equipo de la Premier League de Inglaterra que son conocidos como los Zorros (The Foxes), donde en su insignia aparece este animal. En ese caso, colocamos una cabeza de oso y la palabra Chicago Bears en la parte circular, además del año de fundación del equipo, lo que nos da la sensación de ser un equipo de fútbol de la vieja escuela.

"Da Bears", el popular apodo gracias al programa SNL y su sketch sobre un fanático de los Bears.

Tal y como se mencionó anteriormente, en el programa Saturday Night Live (SNL) se realizó entre 1991 y 1992 un segmento dedicado a los fanáticos del deporte en Chicago, y los personajes del sketch han hecho varias apariciones desde entonces. Además, es reconocido por el dialecto del Inland North del inglés americano que se encuentra en Chicago, famoso por la pronunciación distintiva de la frase "Da Bears".

Jersey de visitante de los Chicago Bears

La playera de visitante de los Bears posee en su frente garras de oso.

La camiseta de visitante de los Chicago Bears vista desde atrás.

La jersey de visitante hace referencia a las garras de un oso y rinde homenaje a uno de los apodos del equipo: The Monsters of the Midway. En 1985, ganaron el Super Bowl con figuras de la talla de Walter Payton y Jim McMahon, haciéndose conocidos por La Jugada 46, diseñada para llegar al mariscal de campo y aplastar la ofensiva del oponente.

La defensiva de los Bears de 1985 ocupó el primer lugar en la NFL en puntos y yardas permitidas; mientras que Richard Dent lideró la liga en capturas, y el apoyador Mike Singletary ganó el premio al Jugador Defensivo del Año, ambos exhultados al Salón de la Fama del Fútbol Americano, tal como el mencionado Payton, el ala defensiva Dan Hampton y el entrenador Mike Ditka.

Entonces, capturamos la esencia de los Chicago Bears? ¿Son tan intimidantes como parecen? ¡Haznos saber!

Lee También