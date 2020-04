Clayton Kershaw se declara en rebelión y no jugaría con Dodgers si la temporada es en Arizona

Major League Baseball y su comisionado Robert Manfred están evaluando todas las posibilidades para que inicie la temporada regular cuanto antes. Sin embargo, varias de estas propuestas no consideran a los jugadores como el agente principal que le da vida a su torneo, por lo cual es normal ver que estos se opongan.

En este sentido, Clayton Kershaw se sumó a las críticas de Ryan Zimmerman y Mike Trout acerca de la propuesta de jugar en una 'burbuja' en Arizona completamente aislados del resto de la sociedad. Incluso, el zurdo de los Dodgers aseveró que, si esa es la resolución que deciden, simplemente optará por no jugar:

Clayton Kershaw - Getty

"No creo que eso pase. No voy a estar alejado de mi familia sin poderlos ver por cuatro meses y medio. Y hay muchas cosas mal en la propuesta, pero no es para decir que no podemos ir. Es solo que hay muchos aspectos a resolver antes de que esté aislado por cuatro meses con mi equipo", declaró el veterano.

El "As" de pitcheo de los Dodgers, Clayton Kershaw, señaló en entrevista para SportsNet La que no está dispuesto a jugar una temporada de 4 meses en Arizona sin posibilidad de ver a su familia durante ese tiempo. pic.twitter.com/dsWN8OzKqF — Palco Deportivo (@PalDeportivo) April 17, 2020

Cabe destacar que en este plantemiento los jugadores deberían permanecer completamente aislados, viviendo en complejos hoteleros y trasladándose únicamente a los estadios para jugar. Más allá de los enormes salarios que perciben por sus servicios, muchos consideran que los usarían como títeres.

Igualmente, Major League Baseball continuará tanteando otras opciones en conjunto con las autoridades sanitarias para llegar a una resolución que complazca a los propietarios de equipo, personal e incluso jugadores. De momento, se desconoce qué sucederá con el torneo y cuándo será seguro que llegue el play ball.

