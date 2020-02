Las noticias en todo el mundo giran en torno a una sola cosa: el coronavirus. La enfermedad está cerca de ser una pandemia (la Organización Mundial de la Salud no lo ha confirmado aún) y se ha expandido desde China hasta otros países de Asia, Europa, Brasil y ya tiene sus dos primeros casos confirmados en México.

Si bien los profesionales de la salud han dejado en claro que no hay que entrar en pánico ante la propagación del virus, sí hay que ser cuidadosos para prevenir el contagio del Covid-19 (también llamado SARS-Cov2), conocido popularmente como coronavirus.

La @SSalud_mx confirmó dos casos de coronavirus en México, el primero en la capital y el segundo en Sinaloa.



Se trata de pacientes de bajo riesgo que están siendo atendidos.



Invitamos a la población a seguir informada y tomar medidas de prevención: https://t.co/6tC5SJXMqt pic.twitter.com/nbAnNOK7zp — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 28, 2020

El virus llegó a Italia hace unos cuantos días y tuvo su primera muerte confirmada el 21 de febrero. Eso generó que las autoridades determinaron la suspensión de algunos juegos en la zona más afectada (el norte) y hasta se jugó un partido de la Europa League sin público en Milán.

En México, los aficionados del futbol acuden semana a semana al estadio para alentar a sus equipos favoritos, por lo que hay que tener ciertas precauciones para reducir las probabilidades de contagio.

Según explican desde la Secretaría de Salud de México, hay una serie de medidas que pueden mantenerte relativamente protegido y te las detallamos a continuación.

Limpieza de manos: mantén tus manos limpias en todo momento y lávatelas bien, siempre con jabón, sobre todo al llegar a tu hogar. Si no has podido hacerlo y estás en la calle o el estadio, el alcohol sanitizante puede ser útil, pero no te lleves las manos a la boca, los ojos ni otra parte del rostro si no lo has hecho cuidadosamente como en el video a continuación.

El correcto lavado de manos con agua y jabón puede evitar infecciones. #LávateLasManos pic.twitter.com/wKRCk9Aj4x — SALUD México (@SSalud_mx) February 28, 2020

No des saludos de mano y beso: por más que te encuentres con tus amigos para ir a alentar a tu equipo, no los saludes ni estrechando sus manos ni con un beso.

No consumas alimentos crudos: la comida que ingrese en tu organismo debe estar debidamente cocida. También, intenta asegurarte de que tus alimentos sean manipulados en forma higiénica durante su elaboración, por lo que debes tener cuidado con lo que comas dentro y fuera del estadio.

Consume vitaminas: la primera defensa del organismo la constituyen los anticuerpos naturales que tenemos. Por eso, con una dieta adecuada puedes ayudarlos a combatir tanto el coronavirus como cualquier otra enfermedad. Frutas y vegetales son una gran fuente de vitaminas de todo tipo.

Evita ir al hospital si no estás enfermo: dejando el futbol de lado y más allá de que puedas necesitar una consulta médica, una visita al doctor, ya sea en el hospital o en un consultorio privado, puede ponerte en contacto con personas enfermas. Si no estás mal de salud, espera a que pase todo. Si sientes que estas engripado, con dolor articular y fiebre, sí debes acudir en cuanto te sea posible y no te automediques.

No entres en pánico: no te dejes llevar por la información que pueda llegarte por mensaje y mantente alerta a las notificaciones de las dependencias oficiales como la Secretaría de Salud o el gobierno mexicano. Si hay algo peor que una crisis es aumentar sus efectos en ti, preocupándote en exceso.

