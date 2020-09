Aunque no lo crean, Prescott volvió a confirmar en dónde terminaría su carrera

Una de las mayores novelas de la temporada baja se dio con la renovación del contrato de Dak Prescott con Dallas Cowboys que nunca llegó, por lo que el quarterback jugará esta campaña 2020 de la NFL bajo la etiqueta de jugador franquicia. ¿Qué significa esto?

Prescott confía que en el 2020 sus habilidades lo llevarán a que los Cowboys le den el dinero que pide por una renovación de cuatro años más. Sin embargo, si antes del inicio de esta temporada no se llegó a un acuerdo, no se descarta la posibilidad que el QB contemple irse de los Vaqueros.

“Eso es un negocio, y hay todo tipo de vías en el negocio de por qué podría no funcionar. Tengo mucha confianza en ser un Vaquero y, como dije antes, planeo ser un Vaquero por el resto de mi carrera. Así que no hay preocupaciones cuando se trata de eso. No hay pensamientos que permitan que me distraigan. Este es el lugar para estar”, dijo Prescott.