David Ortiz rompe en llanto explicando el supuesto desalojo a su hijo de 12 años

La vida privada de David Ortiz volvió a tener un escándalo más luego que este lunes se hiciera pública una denuncia de su hijo, David Andrés Ortiz, a través de un video en redes sociales por un supuesto desalojo que le hizo el expelotero a su progenitor con hombres armados.

Frente a la versión que el ‘Big Papi’ llegó en actitud agresiva y quiso sacar de la casa a su propio hijo y a la abuela del niño, el mismo Ortiz entregó su testimonio de lo ocurrido al canal CDN, de República Dominicana. Al exMLB se lo cortó varias veces la voz porque rompió en llanto.

David Ortiz fue denunciado en redes por su hijo (Getty Images).

“Yo viendo a ese muchacho ayer grabándome a mí, eso me mató. Ver a mi hijo convertido en un enemigo mío, eso me parte el alma, yo me estoy explotando desde ayer”, señaló Ortiz sobre lo sucedido el lunes en la casa que tiene en Samaná, República Dominicana.

El testimonio que entregó Ortiz fue que él se acercó con un notario y miembros de su esquema de seguridad para avisarle a la abuela de su hijo que necesitaba la casa en una hora para recibir un trabajo de construcción que le estaban haciendo y que en ningún momento fue agresivo.

“Entiendo que hay un plan contra mí, como que yo soy un ogro, yo no le hago daño a nadie”, contó David Ortiz, a quien la mamá de su hijo, Fary Almánzar Fernández, le puso una orden de alejamiento por supuesta violencia de género.

