Devin McCourty predijo el regreso triunfal de una estrella de los New England Patriots

Uno de los aspectos que ha hecho que los New England Patriots se conviertieran en una dinastía fue su política de fichajes. A veces crudas y generalmente crueles, pero todas las decisiones de Bill Belichick y compañía han venido acompañadas del más firme y racional pragmatismo.

En este sentido, no es extraño verlos ofrecer contratos de largo plazo y 'barajar' a los jugadores prácticamente a placer. Si ya no sirve o hay que pagarles mucho dinero, pasan a su siguiente objetivo, como pasó hace una temporada con el receptor abierto veterano Chris Hogan.

Chris Hogan - AS

Es por eso que Devin McCourty considera que, después de una temporada con los Carolina Panthers, Hogan estaría más que listo para regresar al Gilette Stadium y hacerle la vida mucho más fácil a quien sea que esté bajo centro para la semana uno en el equipo, según comentó en su podcast:

“¿Por qué no darle a un QB nuevo una vieja arma?”



Los gemelos McCourty quieren de regreso a Chris Hogan pic.twitter.com/BWcIbjxakB — Somos Pats (@PatriotsMexico) April 13, 2020

"Cada vez que digo algo en el programa se vuelve noticia, así que aquí vamos. Lo escucharon aquí primero: Chris Hogan volverá a New England. Lo tendremos acá como 7-Eleven, siempre abierto. Tenemos un nuevo mariscal de campo, ahora traigamos a un objetivo viejo de vuelta. Eso es lo que hacemos en New England. LeGarrette (Blount) volvió y ya saben, 18 Touchdowns. Deion Branch volvió en 2010 y le anotó a todo el mundo. Así que New England, empiecen a escribir sus artículos. Son las 8:47, ya lo dije", declaró el safety.

Claro está que a sus 31 años existen muchas dudas acerca de lo que Hogan podría aportar al equipo. Sin embargo, no está demás recordar sus aportes fundamentales en camino hacia los dos últimos títulos de la franquicia. Es alguien que conoce el sistema y que además no será muy costoso, así que este hipotético regreso triunfal tiene fundamente lógico.

