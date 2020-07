Devin Funchess, socio ofensivo de Aaron Rodgers en los Packers, se bajó de la temporada de la NFL

Uno de los problemas que se están comenzando a ver en el mundo de la NFL son las bajas de los jugadores para la temporada 2020. La semana pasada, el comisionado, Roger Goodell, envió un memorando donde dio una fecha determinada para que todos aquellos que no querían ser parte de sus equipos este año, debían avisarlo en tiempo y forma. Con apenas algunos días del aviso, las respuestas fueron masivas.

El primero en decir ‘No’ fue el guardia de Kansas City Chiefs, Laurent Duvernay-Tardif, quien tomó la decisión debido a su compromiso en la primera línea de batalla, ya que se trata de un graduado en medicina. No obstante, junto a Tardif llegaron más y más oficializaciones, al punto que, por estas horas, ya son más de 10 jugadores que siguieron los caminos del campeón.

Lógicamente, todavía hay varios equipos que no han tenido bajas, como era Green Bay Packers. Las malas noticias para el armado del equipo no tardaron en llegar y, este martes, Devin Funchess será otro de los futbolistas que no disputará la temporada 2020 de la NFL. Los motivos se deben a las preocupaciones por el contagio de la pandemia del coronavirus, que en Estados Unidos continúa golpeando.

#Packers WR Devin Funchess has opted out, source said. — Tom Pelissero (@TomPelissero) July 28, 2020

El receptor abierto es una de las principales armas ofensivas que tienen los Packers, siendo un socio importante para Aaron Rodgers. Justamente, si algo se le criticaba a Green Bay era su ofensiva y la falta de jugadores en esa posición que decidieron no abordar en el último Draft, por lo que firmaron a Funchess en abril de este año. Todo parece indicar que no debutará este año.

Con este panorama por la baja de Funchess, no será de extrañarse que los Packers se inmerjan en el mercado de agentes libres para intentar encontrar y contratar a un reemplazante adecuado. El veterano Taylor Gabriel es una opción, entre muchas otras.

Lee También