El costo que deberá pagar New York Jets por ganar su primer partido en temporada 2020 de NFL

En un año tan particular y extraño como es el 2020, la National Football League (NFL) no pudo quedarse atrás a la hora de las sorpresas, luego que New York Jets lograra su primer triunfo de la temporada, tras vencer a domicilio a Los Angeles Rams por 23-20, un triunfo que le podría costar muy caro.

Es que a pesar de haber roto el maleficio y llegar con esta victoria a un récord de una victoria y 13 derrotas, ya no serán el peor equipo del certamen, por lo tanto, perderían el primer puesto en el Draft 2021 y se quedarían sin opción de elegir al prospecto número uno.

Lo anterior, ya que los Jets están igualados en la última posición de la Clasificación General con los Jacksonville Jaguars, por lo que finalmente no se quedarían con el futuro número 1, como es el mariscal de campo Trevor Lawrence, de la Universidad de Clemson.

Jets perdería el N°1 del Draft 2021



El premio de consuelo para el equipo dirigido por Adam Gase es que no se convertirán en el peor equipo de la historia de la NFL, ya que a falta de dos juegos para cerrar la fase regular, su peor escenario sería llegar a 15 derrotas, por lo que no superará a los Detroit Lions del 2008, que son estadísticamente los más malos con récord de 0-16.

De todas maneras, a los Jets le restan dos compromisos para cerrar su calendario de temporada regular, cuando reciba el próximo domingo 27 de diciembre a Cleveland Browns, que pelean por entrar a NFL Playoffs, y cerrarán su participación el domingo 3 de enero ante otros eliminados, New England Patriots.

En la pelea por quedar últimos en el 2020, su rival, los Jaguars, se medirán en los mismos días de los Jets, ante Chicago Bears e Indianapolis Colts.

