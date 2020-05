El propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, realizó una increíble subasta

El propietario de los New England Patriots , Robert Kraft, colocó su anillo de campeonato de Super Bowl LI para beneficiar al All In Challenge, que pretende ser el mayor recaudador de fondos digital de la historia al recaudar decenas de millones de dólares para alimentar a las personas más necesitadas producto de la pandemia que se está viviendo actualmente.

Dicho ganador recibirá también una visita personal con Kraft en su oficina del Gillette Stadium, y el equipo enviará su avión privado para llevar a la ciudad al nuevo propietario del anillo si es que el ganador no está a una distancia en automóvil.

"Pensé en lo que está sucediendo en este momento y quería dar algo de valor extremo en apoyo de nuestros trabajadores de la salud. Así que pensé que sería bueno dar este anillo, nuestra quinta victoria del Super Bowl, porque mostró cómo regresamos" resaltó Kraft.

"Somos el mejor país del mundo, con las mejores personas, que tienen un sentido de equipo y trabajan juntos en los momentos más difíciles. Por eso quiero darle este anillo a alguien que será lo suficientemente digno como para ofertar, para que podamos ofrecer comidas a todas estas personas que están sufriendo mucho en este momento" Sentenció Robert.

Asimismo, Kraft fue invitado a participar en el All In Challenge por su amigo Michael Rubin, fundador y presidente ejecutivo del minorista Fanatics, quien creó la recaudación de fondos que ha recaudado unos $ 38 millones hasta el domingo por la noche, según su propio sitio web.

